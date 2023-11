Invitación a los vecinos de El Abadengo para constituir una Junta Local de la AECC

El acuerdo tomado hace dos semanas de crear una Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer en El Abadengo sigue dando pasos encaminados a la constitución oficial de este ente, que estará integrado por voluntarios y que tiene como objetivo prioritario la ayuda y el apoyo a los enfermos de cáncer y a sus familiares.

Esta mañana se celebraba en Lumbrales una reunión, promovida por la teniente alcade de Lumbrales, Raquel Saldaña, con la asistencia de alcaldes y concejales de varios pueblos de la comarca de El Abadengo - La Redonda, San Felices de los Gallegos, Sobradillo, Hinojosa de Duero, Cerralbo y La Fregeneda- y el apoyo de otros ayuntamientos.

En este encuentro -en el que estuvo presente Roberto Martín, gerente de la AECC de Salamanca- ha surgido el compromiso por parte de los ediles de informar a los vecinos de sus respectivos pueblos sobre la finalidad -informativa y de apoyo- de la Junta Local y animarles a apuntarse como voluntarios.

"La reunión ha sido muy buena, a todos los que han venido les ha parecido muy interesante crear una Junta Local en esta zona, la única de la provincia en la que aún no hay" manifiesta Raquel Saldaña. "Todos los alcaldes y concejales que han venido estaban totalmente de acuerdo en que esta zona, que está muy lejos de Salamanca, estamos olvidados; en esta zona no hay voluntarios y no nos llegan las actividades que hacen, y necesitamos la información de las prestaciones que puede tener un enfermo a traves de la AECC, servicios tan importantes como la disponibilidad de un piso en Salamanca, para el enfermo y su familia durante el tratamiento hospitalario, o como el préstamo de una cama articulada, o de una silla de ruedas, además de la atención psicológica y social gratuita. Esta situación de desinformación es lo que intentamos cambiar con los voluntarios de la Junta Local" explica la teniente alcalde.

En unas semanas se convocará a los voluntarios que hayan surgido en todos los pueblos de la comarca -en Lumbrales ya se han apuntado 14 personas- a una reunión para constituir oficialmente La Junta Local de El Abadengo. En esa sesión se elegirán los cargos (presidencia, vicepresidencia, secretaría y tesorería).

La AECC es una asociación sin ánimo de lucro fundada en 1953, (en un 90% de financiación privada) que integra a enfermos, familias, voluntarios y profesionales que trabajan juntos para mejorar la vida de las personas.

En la provincia de Salamanca, la AECC realiza actividades para prevenir el cáncer (como rutas saludables y talleres para dejar de fumar), ofrece servicios como apoyo y acompañamiento a los enfermos (con la atención personal presencial, en el hospital, y con canales digitales de video consulta), atención psicológica, orientación social y asesoramiento sociofamiliar (ayudas económicas, de farmacia, préstamo de material sanitario..) y la donación para investigación.

En estos servicios es fundamental el voluntariado de apoyo y acompañamiento, el voluntariado testimonial,