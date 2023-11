Las becas escolares del Ayuntamiento reparten 26.829,11€ a 345 estudiantes de 223 familias

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha hecho públicos los listados provisionales de admitidos y excluidos a la convocatoria de becas para la adquisición de libros y/o material escolar durante el curso 2023/2024 por parte de los alumnos de los cuatro colegios, los dos IES, el Seminario San Cayetano, la Escuela de Adultos y el Centro de FP Nazaret Blanco; siempre que no tengan abierto expediente de absentismo escolar y que pertenezcan a familias cuyos miembros lleven empadronados al menos 6 meses en la ciudad, entre otros requisitos.

A esta convocatoria han presentado su solicitud un total de 286 familias, 6 más que el curso pasado, y 3 más que el récord histórico hasta la fecha, que databa del curso 2021/2022. De las 286 solicitudes, por el momento han sido admitidas 223, 18 menos que el curso anterior (el récord histórico son las 250 que se admitieron hace dos cursos).

En lo que se refiere a las 63 solicitudes que han sido desestimadas por el momento (hay un plazo hasta el 5 de diciembre para presentar alegaciones), incumplen alguno de los requisitos de la convocatoria: no llevar empadronada en Ciudad Rodrigo toda la unidad familiar el tiempo que exige la convocatoria, estar incursos en alguna de las cláusulas establecidas en la Ley General de Subvenciones, tener deudas tributarias con el Ayuntamiento, no presentar las facturas originales de los gastos realizados, o superar los 8.106,28€ anuales de renta per cápita familiar (la mayoría de las exclusiones son debidas a éste último motivo).

Un año más, todas las familias que cumplen los requisitos van a recibir subvención, abarcando exactamente 345 estudiantes (33 menos que la cifra definitiva de beneficiados del curso pasado), ya que la mayoría de familias sólo tienen 1 ó 2 hijos beneficiados, aunque hay una que tiene hasta 6 hijos beneficiados. Hay que apuntar que la cifra de estudiantes beneficiados va actualmente a la baja en la secuencia histórica de estas becas: 70, 110, 150, 267, 333, 339, 397, 378, y ahora 345.

Como es habitual, la cuantía a percibir por cada familia depende del número de hijos que tengan, del nivel educativo de los mismos y de los gastos que hayan justificado. Así, las subvenciones por familia oscilan entre los 17,01€ y los 462,15€ (la familia con 6 hijos). Hay que recordar que este año se han modificado las cantidades a percibir, pudiendo recibir los alumnos del 2º ciclo de Educación Infantil un máximo de 80€, y el resto de alumnos de cualquier enseñanza, hasta 100€.

En total, las 223 familias beneficiadas se van a repartir 26.829,11€ (3.555,16€ menos que el curso pasado). Los listados de las familias beneficiarias y excluidas de las ayudas se pueden consultar en estos enlaces: https://www.ciudadrodrigo.es/ayuntamiento/wp-content/uploads/2023/11/RELACION-SOLICITANTES-ADMITIDOS.pdf (admitidas) y https://www.ciudadrodrigo.es/ayuntamiento/wp-content/uploads/2023/11/RELACION-SOLICITANTES-EXCLUIDOS.pdf (excluidas).