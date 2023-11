La oposición apoya la ampliación de Las Viñas I expresando su lamento por los lustros perdidos

En un día de la semana poco frecuente para estas citas, el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo celebró en el tramo final de la tarde del lunes una sesión ordinaria de Pleno que se acabó alargando 1h.50’, pese a que el Orden del Día no parecía demasiado ‘potente’ y tampoco hubo ninguna noticia destacada, salvo que el semáforo que falta desde hace casi dos meses en la rotonda del Cruce volverá de forma inminente (quizá este mismo martes), según comentó el delegado de Movilidad, Rubén Benito, a pregunta de Carmen Lorenzo.

El asunto más relevante que se trató en la sesión (de la que estuvo ausente por encontrarse de viaje Carlos Fernández Chanca) fue el establecimiento de un protocolo entre la Junta de Castilla y León y el Consistorio para la ampliación del Polígono de Las Viñas I, que fue apoyado por la oposición, aunque tanto PSOE como Vox expresaron su lamento por los lustros perdidos a la hora de que Ciudad Rodrigo tenga suelo industrial al estar focalizado el objetivo en sacar adelante Las Viñas II.

Para Juan Tomás Muñoz, la ampliación de Las Viñas I “va a suponer acabar con la agonía del proyecto de Las Viñas II más de 3 lustros después de su pomposa presentación”, tras la “inacción de la Junta”, subrayando Patricia Martín que ha sido “durante más de 20 años la estrella de los programas electorales” del PP. El portavoz del PSOE lamentó especialmente que la “extremaunción” de Las Viñas II llegue tras una inversión de unos 2 millones de euros (la compra del terreno, la elaboración del proyecto de urbanización, la aprobación de la 1ª unidad de actuación,...), entendiendo Patricia Martín que “quedan tirados a la basura 2 millones de euros del contribuyente”, aunque fuesen aportados por la Junta, mostrando su sorpresa porque ‘no pase nada’ por la inversión perdida, cuando se podría haber destinado a Las Viñas I.

Al respecto, Marcos Iglesias comentó que “aunque suponga la frustración de un proyecto, es menos costoso” ampliar Las Viñas I que ejecutar Las Viñas II, replicando Juan Tomás Muñoz que “¿quién no se ha dado cuenta de lo que era tan evidente?: han sido 20 años perdidos”. Desde su punto de vista, “a alguien hay que echarle la culpa”, apuntando a técnicos y políticos de la Junta, añadiendo Patricia Martín que “manifiesta la mala gestión del Ayuntamiento, que no supo ver la ampliación como la mejor opción”. Sobre ello, el alcalde dijo que “quién no tiene la culpa es esta Corporación ni el actual presidente de la Junta”, desvelando por cierto que esta idea de ampliación surgió en un comentario ‘casual’ en una visita a la zona con el Director General de la Junta.

Una vez aprobado el establecimiento del convenio con la Junta, se procederá a su firma, lo que se espera que ocurra en el mes de diciembre en Ciudad Rodrigo, para lo cual se ha invitado al presidente de la Junta, aunque no está asegurada su asistencia. Tras comentar Juan Tomás Muñoz que esperan que “no sea otra cortina de humo y que no se repita lo mismo que con Las Viñas I”, Marcos Iglesias dijo que “espero que sea la buena; desde el Ayuntamiento estaremos muy vigilantes”. Por cierto, que durante sus intervenciones defendió que, aunque no saliese adelante por varios problemas, fue el PP quién impulsó Las Viñas II, al igual que hace ahora con la ampliación de Las Viñas I, concluyendo que “llegamos tarde, pero es la decisión correcta”.

> La moción en torno al 25N

El establecimiento de ese convenio fue el único asunto del Orden del Día que se aprobó por unanimidad, quedándose a las puertas (Vox votó en contra) otros dos. Por un lado, la moción defendida por Raquel Enríquez en torno al Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, que Vox rechazó “por cómo se refiere a la política nacional”, considerando Patricia Martín que hay cuestiones “perjudiciales para las mujeres por cómo las enfocan, como la Ley del Sólo sí es sí”, criticando además que el Ministerio de Igualdad tenga un presupuesto de 573 millones con “nefastos resultados; va a parar a propaganda y no a las víctimas”. Raquel Enríquez, que recordó que Vox ni siquiera quiso estar presente en la votación en el Congreso de esa Ley, apuntó que “si ahora hay más casos, no es porque haya más violencia de género, sino porque hay menos miedo a denunciar”.

Respecto a una de las propuestas de la moción, la recuperación del Grupo Alerta que funcionó en su día coordinado desde el Espacio i, con la participación de los centros educativos (con más de 100 involucrados), la delegada de Igualdad, Ana María Castaño, comentó que en 2024 se va a poner en marcha una iniciativa similar (se está hablando con una empresa de Ciudad Rodrigo para “dinamizar el Espacio i”).

Por otro lado, Vox también votó en contra de la reforma del reglamento para la presentación de mociones al Pleno: antes se podían presentar hasta el cierre del Registro el día de celebración de la Junta de Portavoces donde se fija el Orden del Día del Pleno, mientras que ahora sólo se podrá hasta 1 hora antes de la sesión. Vox se opuso porque “es un capricho del alcalde y rompe el principio de igualdad de los grupos políticos”, ya que el alcalde “tiene acceso al registro general, por lo que tiene conocimiento de las mociones antes que el resto de grupos”. Marcos Iglesias defendió que es un plazo común y que “no tengo ansias en saberlo”.

> Controvertida modificación del Presupuesto

El asunto que suscitó más discrepancias, votando a favor únicamente el PP, en contra el PSOE y absteniéndose Vox (por despiste, ya que quería votar en contra) fue la modificación de créditos número 3 del Presupuesto 2023, por un importe de 485.000€ procedentes del remanente de tesorería. Tras explicar el concejal de Hacienda, Rodrigo Toribio, el contenido de la modificación, Juan Tomás Muñoz apuntó que “llaman la atención” varias cosas, como que todas las partidas que se modifican, 58, sean “al alza”, sacando el dinero de la ‘hucha’ municipal (que ha pasado de 4.337.901€ a principios de año a 1.220.040€ en estos momentos), entendiendo que el PP “ha sido incontinente en los gastos, hay una falta de previsión”.

El portavoz del PSOE se detuvo en algunas partidas, como la subida de un 350% en lo que va de año de la partida para redactar proyectos de forma externa (de 20.000€ a 72.150€), el aumento de algunas partidas de ejecución de proyectos (45.000€ más para la Avenida de España o 15.000€ más para el Campo de Carniceros), o el incremento del 134% en la partida para juegos infantiles. Por su parte, Patricia Martín cree que el Equipo de Gobierno tiene “un gasto incontrolado, que se traduce en la subida de impuestos o en la ruina del Ayuntamiento”.

Rodrigo Toribio defendió que buena parte de la modificación presupuestaria “viene sobrevenida para actualizar los gastos” por el aumento del coste de la luz o de los materiales de obras, retando a la oposición a que “digan dónde está la incontinencia en el gasto, sean claros”. En ese momento, Juan Tomás Muñoz manifestó que “no digo yo que haya incontinencia, lo dicen los informes” del interventor municipal, que considera que “estamos en inestabilidad presupuestaria; hay más gastos que ingresos” (si no estuviesen suspendidas las reglas fiscales, “sería necesario un plan de ajuste”). Al hilo de ello, remarcó que en otros lugares también suben la luz y los materiales “pero no suben la carga impositiva; algo estarán haciendo diferente para no repercutirlo a los ciudadanos como ustedes”.

Por su parte, Patricia Martín enumeró como ejemplos de “gasto superfluo” la pista de hielo, el gasto este año de 50.000€ en una Feria del Caballo “que ha sido un fracaso”, la falta de cobro de la carne de los toros del Carnaval, o el gasto de 2.924€ en una puerta de cristal para la Oficina de Turismo (respecto a éste último concepto, Patricia Martín dijo que como al alcalde le parece ‘poco’ los 2 millones de euros perdidos con Las Viñas II, este dinero “le parecerá chatarra”). Curiosamente, tras plantear esas cuestiones, Rodrigo Toribio volvió a decir que “no hablan de nada en concreto”.

Patricia Martín llegó a mencionar en este debate que las políticas del Ayuntamiento mirobrigense “nada tienen que ver con las políticas de derechas, basadas en la eficiencia en el gasto y la reducción de impuestos”, asegurando que “aplican una política socialista como demuestran día a día”, pidiendo al alcalde en el turno de ruegos y preguntas que “no siga creando un monstruo en el Ayuntamiento: va a ser una losa para los ciudadanos”, rogándole que “no siga adelante” con la subida del IBI (indicó que en Madrid es un 30% más barato). Marcos Iglesias defendió que “desgraciadamente hay que adoptar decisiones que no gustan”, comentando que “no hacemos políticas socialistas porque el PSOE no las vota” y que “estamos mirando al céntimo por la gestión municipal, no hay ningún gasto superfluo”.

Relacionado con ello, Patricia Martín defendió que, teniendo en cuenta que la mayoría de los que pasan por la Oficina de Turismo dicen que llegan a Ciudad Rodrigo ‘de paso’ o por el ‘boca a boca’, el trabajo en las ferias “no es efectivo”, mostrándose “contenta de que se me haya hecho caso de no ir a INTUR”. Belén Barco defendió que se ha prescindido de INTUR “porque no está en el mejor momento”, además de suponer un ahorro, pero remarcó que “las Ferias son necesarias para captar visitantes”, poniendo como ejemplo que están llegando muchas visitas de Portugal tras haber participado en una Feria en Covilha.

> Las preguntas

Respecto a uno de los temas que mencionó Patricia Martín, el pago de la carne de los toros del Carnaval 2023 volvió a preguntar Carmen Lorenzo, mostrándose molesto Ramón Sastre: “no sabemos nada, me estoy cansando de la pregunta como si fuera yo el culpable”. Mientras, sobre la reclamación por la muerte de un hombre al caer al foso durante el Carnaval 2022, Marcos Iglesias contestó que han derivado el asunto al Ministerio de Cultura y no han vuelto a tener novedades.

A nivel nacional, Marcos Iglesias explicó que están en gestiones con la Tesorería General de la Seguridad Social para “buscar la adscripción al Ayuntamiento” del edificio del antiguo Centro de Salud, tras preguntar Raquel Enríquez por los 25.000€ concedidos para crear en el mismo un Centro de Innovación (el alcalde explicó que irán destinados a “diseñar la estrategia desde el punto de vista conceptual”). Hablando de edificios, Juan Tomás Muñoz mostró su “preocupación” (“que se tenga en cuenta, no tengamos un problema”) por el hecho de estar destinando a otro fin el edificio de La Parada de La Colada que fue reformado con subvenciones de Interreg para transformarlo en un Museo de la Guerra de la Independencia.

Por último, José Manuel Jerez (aunque al principio lo achacó a que “a lo mejor da miedo por las dimensiones”) dijo que se revisará con la empresa el nuevo juego con forma de dinosaurio de la Avenida de Salamanca, tras explicar Carmen Lorenzo que ha habido caídas (planteó que quizá sería necesario revisar la edad recomendada); Marcos Iglesias se comprometió, tras señalarlo Carmen Lorenzo, a estar pendiente de que se coloque el guión que falta al nombre de Salvador Sánchez-Terán en la rotulación de la Estación de Autobuses; y Belén Barco desveló, a pregunta de Raquel Enríquez, que se está pendiente de que la Fundación Siega Verde envíe la documentación para que el Ayuntamiento se incorpore a su Patronato.