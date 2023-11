El 3º Día | 20 Noviembre

-Otra mascota: Como ya publicamos la temporada pasada, parece que es ‘costumbre’ que los equipos de Baloncesto de los Juegos Escolares tengan peluches como mascotas. En la mañana sabatina, el Infantil Femenino del Ayuntamiento de Los Villares que jugó en el Pabellón Eladio Jiménez contó con un dálmata.

-El banquillo, ese otro elemento: La sesión de partidillos de prueba de cara a la Liga Comarcal Prebenjamín del Ciudad Rodrigo que se disputó en la tarde del sábado en los Campos de Toñete dejó unos cuantos momentos singulares por la corta edad de los protagonistas, como cuando dos jugadores, tras ser sustituidos, decidieron que el banquillo no les gustaba y que preferían irse con sus familiares, que les hicieron ver que el banquillo es otro elemento ‘del juego’.

-Dorsal raro: Uno de los dos porteros del Cadete del Sporting Nava de la Asunción que jugó en la tarde sabatina en Conde de Foxá lució un dorsal totalmente atípico para un guardameta: el 6.

-Qué estoy pisando: La foto habla por sí sola: de tanto ir y venir por la zona del banquillo, el técnico del Cadete del III Columnas Alejando Marquiz acabó pisando a uno de sus jugadores que tenía las piernas más estiradas de lo que está ‘recomendado’ en los banquillos de Conde de Foxá.

-Mira tú por dónde: Estaba ese partido de cadetes en marcha cuando llegó a Conde de Foxá uno de los jugadores del Infantil del III Columnas que iba a jugar a continuación (no puedo precisar quién, porque la secuencia me pilló de espaldas), a quién alguien desde la grada le preguntó sobre el encuentro, contestando el jugador que “hoy es difícil”, un comentario que tenía su lógica porque el Infantil del Sporting Nava de la Asunción llevaba 6 victorias, 1 empate y sólo 1 derrota en los 8 primeros partidos. Sin embargo, el III Columnas ganó, e incluso dejó a 0 a su rival.

-Falta de costumbre: El partido de cadetes contó con un gran ambiente en las gradas de Conde de Foxá, algo que no debe ser habitual en la localidad de donde procedía el equipo segoviano, Nava de la Asunción –puede que allí sean más de balonmano, ya que tienen un equipo en la Liga Asobal-, porque al finalizar el encuentro se pudo escuchar a una persona que formaba parte de la expedición relatar por teléfono “qué follón de gente, impresionante”.

-Las 12: La entrega de premios del Concurso Ornitológico de Ciudad Rodrigo estaba prevista para las 12.00 horas de la mañana del domingo, pero en realidad comenzó a las 12.20 horas según el reloj de todos los asistentes. Sin embargo, según el reloj que hay en la sala del edificio de la Estación de Tren donde se hizo la entrega, el acto comenzó puntual (iba justamente con 20 minutos de retraso).

-Invitado especial: El Teatro Nuevo Fernando Arrabal acogió en la mañana del domingo la proyección de un cortometraje protagonizado por los niños del Aula Hospitalaria de Salamanca, que tiene un cierto carácter fantasioso: niños ejerciendo como bomberos y policías, unicornios, y hasta un partido por el ascenso a 1ª entre la UDS y el Zamora. Este singular partido está arbitrado por el popular Rafa Guerrero, a quién el jugador del Zamora le pudo decir aquella famosa frase que pronunció Mejuto González en La Romareda de ‘Rafa no me jodas’, en este caso porque se le había olvidado una moneda para el sorteo de campos. No sé si esto es spoiler o no del corto, pero Rafa Guerrero cogió dos pajitas de césped del suelo para hacer el sorteo jugando a la ‘pajita más larga’.

-Primer partido sin paraguas... (por poco): Tras cuatro partidos con el paraguas como acompañante (en tres de ellos por la lluvia o el riesgo de ella, y en el restante por el fuerte calor), por fin en la tarde del domingo no se vio ninguno en el Francisco Mateos, aunque alguno se ‘arrepintió’ de no haberlo llevado para usarlo de nuevo como sombrilla porque, al jugarse pronto, a las 16.00 horas, el encuentro estuvo presidido por el calor.

-Sin marcador y sin bar: Además de ‘sin paraguas’, el encuentro en el Francisco Mateos también fue ‘sin marcador’ y ‘sin bar’ (sus responsables estuvieron entre la numerosa expedición de mirobrigenses –incluido muchos del Ciudad Rodrigo CF- que se desplazaron a Valladolid a ver jugar a la Selección Española).

-No fue el caso: En el primer penalty señalado a favor del Ciudad Rodrigo se pudo escuchar a alguien del banquillo visitante comentar “¡Va, que lo falla!”, pero Maza engañó por completo al portero de la Bovedana.

-Bricomanía: Pese a que las ‘piezas’ fueron llevadas hace ya varias semanas, aún no se ha levantado la grada que en los últimos años instala el Ayuntamiento en el banda del marcador del Francisco Mateos durante la temporada, que en verano se desmonta para ser usada en la Feria de Teatro y/o en la Feria del Caballo. Quizá las piezas están allí esperando a que los espectadores se entretengan en los descansos de los partidos montándola...

-Unos toques: Aprovechando una atención médica a un jugador del Ciudad Rodrigo, un jugador de la Bovedana se animó a darle unos toques al balón, viendo que la tarde no les iba a dar para mucho más.

-En busca de agua: En un momento dado de la 2ª parte, un jugador mirobrigense hizo un inusual barrido visual por la parte inferior de la banda del marcador, parecía que en busca de alguna botella de agua que pudiera haber por ahí, una teoría que ‘se confirmó’ poco después, ya que al ver que se había llevado agua desde el banquillo en el momento de atender a un compañero en el medio del campo, se quiso acercar a beber, pero no le dio tiempo a llegar.

-Las molestias del sol: A lo largo del partido, el sol fue cayendo y cayendo, hasta convertirse en molesto -al pillar casi de frente- a los espectadores de la banda del marcador y también a los jugadores, llegando a decir uno de la Bovedana para ‘alertar a sus compañeros’, en una acción en la que el balón había sido enviado por alto, “¡que no veo!”.

-Una décima: Poco después, otro jugador o quizá el mismo de la Bovedana (vete a saber) le dijo a un compañero que estaba luchando por el balón con un jugador mirobrigense “¡no hagas falta, no hagas falta!”, a lo que aquel respondió cometiendo efectivamente falta como una décima después de haber acabado la frase su compañero.

-Más difícil: En otra acción con el balón bombeado, un jugador de la Bovedana le dijo al compañero al que le iba a caer el balón “¡Cano, [golpea] sin mirar!”. Hombre, viene siendo mejor mirar por mucho que quieras darle rápido para ganar tiempo.

-Atento al avión: Como la tarde estaba totalmente despejada, se pudo ver a varios aviones surcando el cielo, siendo especialmente nítido uno de ellos, que pasó ‘justo encima’ del Francisco Mateos, lo que da pie a evocar una historia que contaron una vez por la radio: en un aterrizaje o un despegue de un avión de Sevilla, el comandante narró el pasaje algo así como que “a la izquierda pueden ver el Benito Villamarín, donde está jugando el Betis”, a lo que replicó un hombre mayor con bastón diciendo (mientras daba un par de golpes al suelo con ese bastón): “¡menos mirar el fútbol y más mirar para adelante!”.

-Vinicius y Sergio Ramos: Y hablando precisamente de aviones, Popy Vegas ofreció en la tarde del domingo un espectáculo en el Espacio i en torno a la primera aviadora de la historia, Amelia Earhart, preguntándole a los niños a dónde querrían viajar. Uno de ellos respondió sin dudarlo: “a Brasil, a conocer a Vinicius”. Inspirado por ese espíritu, ya hubo otro que dijo “a Sevilla, a ver a Sergio Ramos”.