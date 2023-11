El Ayuntamiento de Trabanca subirá el agua, la basura y el IBI para poder mantener los servicios a los vecinos

La alcaldesa de Trabanca, Neftalina Martínez, informó este viernes a la Corporación municipal la necesidad de subir las tasas del agua y la basura, así como el IBI, para poder prestar unos servicios adecuados a los vecinos del municipio. Esta afirmación tuvo lugar durante el punto 'Informes de Presidencia' de la sesión extraordinaria del pleno celebrado este 17 de noviembre.

Según explicó la regidora, tras una reunión mantenida en la Diputación de Salamanca, la sugerencia a la situación económica que atraviesa el Ayuntamiento “ha sido subir el agua, la basura y el IBI”, señalaba la alcaldesa, “yo no quería hacerlo pero no hay otra solución”, si bien todos los concejales fueron informados por la alcaldesa de que la subida de tasas por estos servicios y el IBI no se produce “desde hace muchos años”, aunque matizó que la subida “no será de hoy para mañana”.

En este sentido, el secretario municipal explicó que previamente a la modificación de tasas y el procedimiento legal de plazos que ello comporta, será necesario realizar un estudio económico que justifique el incremento aún por definir, y que deberá ir en consonancia con el coste real de estos servicios, en el caso del agua y la basura, y especialmente este último ya que “casi nunca” se considera el gasto que supone el tratamiento de residuos que realiza GIRSA.

Precisamente al objeto de conseguir ingresos, la alcaldesa informó al pleno del expediente administrativo tributario abierto para reclamar el BICE que corresponda al municipio por el paso por su subsuelo del túnel que comunica la presa de Almendra con la central hisdroeléctrica de Iberdrola en Villarino, infraestructura esta de 15 kilómetros de longitud y que atraviesa el municipio de Trabanca sin que por ello esté recibiendo tributo alguno. Sobre el trámite, el secretario informó de que “se ha iniciado el expediente con un escrito al Catastro para que Iberdrola aporte el proyecto técnico de la obra que certifica la construcción del túnel, y a partir de ahí continuar con la reclamación”.

En otro orden de cosas, el equipo de Gobierno del PP acordó la contratación de una nueva procuradora, tras la renuncia de la anterior, para un procedimiento judicial abierto. Por el contrario, la designación del único candidato a Juez de Paz titular no contó con el apoyo necesario para elevar su nombramiento al TSJCyL.

Por último, el cuarto punto del orden del día y que, a propuesta de una asociación vecinal, trataba de la declaración de una 'Persona non grata' en el municipio, fue retirado por la alcaldesa “por falta de información suficiente” y considerarlo “un error”.