PP y VOX bloquean la petición de UPL de priorizar la zona fronteriza de Salamanca y Zamora como destino de los fondos transfronterizos

Han rechazado la Proposición No de Ley planteada por los leonesistas, ya que en la última convocatoria de fondos trasfronterizos Valladolid recibió una mayor cuantía que Zamora

Ayer lunes la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes autonómicas rechazaba una Proposición No de Ley presentada por Unión del Pueblo Leonés (UPL), que buscaba priorizar la Raya fronteriza de Salamanca y Zamora con Portugal como destino de los fondos transfronterizos, dado que en la última convocatoria la mitad de estos fondos acabó empleándose en provincias no fronterizas, con Valladolid siendo más beneficiaria que Zamora pese a no tener frontera.

Además, en la defensa de la iniciativa por parte de UPL, el procurador José Ramón García quiso poner de relieve que la Raya zamorano-salmantina con Portugal es “una de las áreas más empobrecidas, envejecidas y despobladas de España”, incidiendo además en que “viene arrastrando una penosa deriva en las últimas décadas y su futuro depende de que se desarrollen en esta zona diversos proyectos que permitan crear empleo y fijar población”.

En este aspecto, García lamentó “el desvío de fondos que deberían invertirse en esta zona por su carácter transfronterizo y que, sin embargo, acaban invirtiéndose en otras zonas como la provincia de Valladolid”, ya que a la hora de acometer las inversiones de dichos fondos, la Junta, como administración gestora en la comunidad autónoma, acabó destinando la mitad de estos fondos a provincias no fronterizas con Portugal.

De este modo, desde UPL se señaló que resulta “especialmente llamativo” que para los Fondos transfronterizos Interreg 2014-2020 “una provincia sin frontera con Portugal como Valladolid, la cual dista más de 100 kilómetros de dicha frontera, haya acabado recibiendo más parte de estos fondos transfronterizos que la provincia de Zamora, que sí tiene frontera con Portugal, la cual además posee la peor evolución socioeconómica de España y necesita de forma evidente un impulso inversor”, señalando también que parte de esos fondos también los recibió la provincia de Ávila, que tiene Portugal aún más lejos que Valladolid, situándose a 160 kilómetros de la frontera.

Es por ello, indicó José Ramón García, que UPL planteó dicha Proposición No de Ley “para que no se repita este desvío de fondos para La Raya a otras zonas, y la inversión se destine a proyectos en la zona que estrictamente podríamos denominar fronteriza”, ya que según señaló “creemos que debe tenerse más atención a la delicada situación socioeconómica por la que atraviesa la Raya”.

En todo caso, tras el debate de esta iniciativa de Unión del Pueblo Leonés en la Comisión de Economía y Hacienda, que buscaba la priorización de la zona fronteriza como destino de los fondos transfronterizos que gestiona la Junta, finalmente en el turno de votación esta Proposición No de Ley fue rechazada por el voto en contra de PP y VOX.

Incumplimientos del Estado y la Junta

Por otro lado, desde Unión del Pueblo Leonés han aprovechado en la defensa de su iniciativa para recordar una serie de incumplimientos del Gobierno central y la Junta con la Raya, como la ejecución de diversas infraestructuras estatales como la autovía A-11 entre Zamora y Portugal y la electrificación de la vía férrea Salamanca-Fuentes de Oñoro (que llevan décadas de retraso), y otras de competencia compartida entre Junta y Estado, como la construcción de los puentes internacionales de Masueco y Rihonor y los viales que darían acceso a los mismos.

Asimismo, los leonesistas han apuntado diversas deficiencias en materia ferroviaria, como la eliminación de servicios ferroviarios para pasajeros en Ciudad Rodrigo, el cierre hace cuatro décadas de la vía La Fuente de San Esteban-Barca D’Alva, o más recientemente el desvío que decidió tras la pandemia el Gobierno central del tren-hotel Lusitania, que antes realizaba su itinerario por la provincia de Salamanca, decidiendo el Gobierno desviar su itinerario por Badajoz, dejando de lado Salamanca.

Del mismo modo, recordaron en materias de competencia autonómica los años de retraso para ampliar el suelo industrial en Ciudad Rodrigo, o la falta de impulso a la creación de industria en zonas como Sanabria, Aliste, Sayago o Las Arribes, que para UPL “acusan una falta de inversión evidente”, indicando asimismo que “la falta de ejecución de proyectos en el área salmantina y zamorana fronteriza con Portugal por parte de Junta y Estado, o la supresión de servicios y conexiones, explican en parte la pésima deriva de la Raya”.

La Región Leonesa como NUTS-2 para recibir más fondos de la UE

Por otro lado, desde UPL se quiso apuntar en la Comisión de Economía de las Cortes que, en lo que concierne a poder acceder a más fondos europeos de desarrollo, Zamora, Salamanca y León se estarían viendo “penalizadas por el hecho de que la Región Leonesa comparta comunidad autónoma con una región más enriquecida”, lo que le impediría acceder a un mayor reparto de los Fondos europeos de desarrollo al repartirse en base a la renta per cápita, un hecho que según señalaron, también estaría lastrando la capacidad de inversión en La Raya.

De este modo, los leonesistas recordaron su histórica reivindicación de que la Región Leonesa sea reconocida como entidad NUTS-2 para poder percibir más fondos FEDER, propuesta que fue rechazada por PP y PSOE hace años en las Cortes. Un hecho que según señalaron “provocó que la Región Leonesa dejase de percibir 1.000 millones de euros en el periodo 2007-2013 y otro tanto en el periodo 2014-2020, a los que sí habría tenido derecho por el bajo nivel de renta de Zamora, Salamanca y León, pero que no percibieron dado que la media autonómica elevaba el nivel de renta por ser muy superior la renta per cápita de Castilla, que actualmente supera en más de 4.000 euros a la renta per cápita anual de la Región Leonesa”.