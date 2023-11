El Ciudad Rodrigo repite guión en La Bañeza salvando un punto tras haber ido perdiendo

El Senior del Ciudad Rodrigo cortó en la tarde del domingo su espectacular racha de victorias consecutivas (había ganado los últimos 6 partidos, totalizando 7 triunfos en las 8 primeras jornadas) al no poder pasar en su visita a La Bañeza del empate, que fue bastante agradecido, ya que los mirobrigenses llegaron a ir perdiendo 2-0.

El marcador se empezó a poner en contra en el 34’, con un gol de José Manuel en propia puerta, en lo que era el primer tanto que encajaba el Ciudad Rodrigo tras haber dejado su portería a 0 en los anteriores 4 encuentros (asimismo, suponía que los mirobrigenses fuesen por detrás en el marcador por 1ª vez desde el 23 de septiembre, cuando perdieron frente al Zamora B). El partido se puso más complicado para el Ciudad Rodrigo en el 61’, con el 2-0 local, que suponía en este caso encajar más de un gol en un partido por 1ª vez en la temporada.

Quedaba bastante, el Ciudad Rodrigo siguió luchando, y tuvo premio: en el 77’, Javi Martín recortó diferencias, y prácticamente a la jugada siguiente, José Manuel logró el 2-2. Todavía quedaban unos cuantos minutos pero ya no hubo más variaciones, de tal modo que el Ciudad Rodrigo firmó su primer empate del curso 2023/2024 (la anterior ocasión en la que no llevaban empates a estas alturas en Regional de Aficionados fue en la 2010/2011, cuando no igualaron un partido hasta la jornada 13).

Al lograr el Ciudad Rodrigo la igualada final, se repite el mismo guión que en las dos anteriores visitas a La Bañeza (en la jornada 1 de las temporadas 2015/2016 -en 3ª- y 2022/2023 -en Regional-): los mirobrigenses logran rescatar un punto (en aquellos casos, ya en el descuento) tras haber ido perdiendo. Con este empate, el líder, el Atlético Mansillés, aumenta a 3 puntos su distancia, pero el Ciudad Rodrigo mantiene la diferencia de 5 puntos respecto al 3º. Después de dos compromisos fuera de casa, el Ciudad Rodrigo volverá a jugar en el Francisco Mateos el domingo 19, frente al penúltimo, la Bovedana, a las 16.00 horas.