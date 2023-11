“Béjar tiene todo para ser un número uno en materia turística”

El turismo es una de las patas donde se sustenta económicamente la ciudad de Béjar, y tras los primeros meses al frente del consistorio, hemos conversado durante unos minutos con el alcalde, Luis Francisco Martín, para conocer cuáles son los planes de desarrollo de este área para la presente legislatura.

Pregunta: Esta semana se ha presentado el calendario de la próxima temporada invernal de la Estación de Esquí de La Covatilla, con arranque a primeros de diciembre ¿Cuáles son los trabajos que se están haciendo actualmente?

Respuesta: Una de las preocupaciones que he tenido desde el primer día ha sido La Covatilla, un proyecto ilusionante del Partido Popular, con el voto en contra del PSOE cuando se municipalizó. La estación es un elemento complicado de gestionar y es una situación complicada. Existen 4,5 millones de euros de la reindustrialización, recuperados gracias a nuestra llegada al ayuntamiento, y tenemos que elaborar un proyecto enfocado en la nieve, que es para lo que nació esta estación, no para actividades variopintas. También es cierto que hay un millón de euros para la desestacionalización, con el que haremos actividades durante el año. Pero el foco principal lo pone la nieve. Y me preocupa porque había que pasar varias revisiones, como la V7, el estado lamentable de los vehículos, de las instalaciones que no se han renovado desde que Gecobesa (antigua gestora) dejó la estación. Estamos haciendo los trabajos para que la Junta de Castilla y León y Transporte por cable nos autorice el uso de telesilla, estos días vamos a colocar la pilona del Canchal Negro, debutantes y el parque de nieve van a funcionar con normalidad… ningún político puede ser gestor de una estación.

Entonces, ¿Cuál será el futuro de esa gestión en La Covatilla?

Debe ser una empresa conocedora del mundo de la nieve, por eso queremos hacer esa inversión de los 4,5 millones de euros para modernizar, adaptar y dejar coqueta la estación. Crear una empresa pública, llamada “Sierra de Béjar” y buscar un socio para formar una empresa público-privada para llevar La Covatilla y potenciarla. Hemos hecho un esfuerzo contrarreloj y lo estamos haciendo para que la estación abra el 1 de diciembre, teniendo en cuenta que hemos entrado hace 4 meses a gobernar y no había hecho nada por parte del anterior gobierno.

¿Qué papel tiene que jugar El Bosque como atractivo turístico?

Es una de las joyas de nuestro patrimonio. Hemos entrado a formar parte de los jardines históricos europeos y tanto nosotros como la Junta tenemos una visión de futuro para la finca, para poner en valor este BIC y por supuesto queremos escuchar a la Plataforma en Defensa de El Bosque. Pero como Equipo de Gobierno tenemos intención de potenciarlo y nos falta encontrar el clic para que sea rentable y suponga un empujón al turismo.

¿Qué necesita Béjar para ser más atractivo turísticamente?

Béjar tiene todo para ser un número uno en materia turística. Hace años cuando era pequeño al entrar en la ciudad ponía en los carteles, “Béjar ciudad industrial y turística”, lamentablemente industrial ya no somos. El entorno es precioso, el casco antiguo, los servicios que ofrecemos, pero no acabamos de arrancar y tenemos que analizar qué pasa. Vivimos una gran crisis a nivel local con la pérdida de alojamientos hoteleros, bares, restaurantes, establecimientos comerciales y eso es un problema serio. Hemos pasado de turismo de fin de semana a días sueltos y ahora a turismo de unas horas, de visitantes que están aquí se da un paseo, ve un museo y se va. Tenemos que tratar de buscar que pernocten en Béjar. Vamos a ir a INTUR con mucha ilusión y charlaremos con empresario hoteleros para que sepan las facilidades que podemos ofrecerles y se instalen aquí.

Cambiando de tema ¿Va a ser difícil gobernar en minoría?

No es lo mismo tener los votos necesarios para que cada propuesta que llegue salga adelante a la incertidumbre, a la duda. Yo hago un llamamiento a la coherencia, a las 8 personas de la oposición y a la concejala no adscrita, la cual entró al consistorio con el Partido Popular y con ese programa electoral como carta de presentación. Espero que el buen sentido y el bien por los ciudadanos prime en este sentido. Nosotros como equipo de gobierno seguimos trabajando con la misma ilusión que el primer día, estamos tranquilos y a mí me preocupa más el sentir de la ciudadanía, la inestabilidad social, la que pregunta qué pasa en el ayuntamiento cuando me ven por la calle.

Si me permite, le replico esa pregunta ¿Qué pasa en el consistorio bejarano?

Ha habido cuestiones que no se veían claras y yo no digo que no estén bien, pero por eso hemos consultado con personas que entienden más del tema. Si hubiera algo ilegal estoy seguro que la oposición había puesto ya las correspondientes denuncias, las cuales no hay. Se esta creando un alarmismo por parte de aquellos que no saben perder. Me he sentido acosado en estas semanas, han intentado minarme a mí y a mi equipo y derribarnos por tierra, mar y aire. Pero soy una persona fuerte. Sobre los asesores, no han tenido contrato, una persona ha tenido una relación de unos meses para realizar un plan de privatización de La Covatilla y la oposición ya ha podido ver ese expediente que solicitaban, si ven algo irregular, que acudan al juzgado. Me sorprende que critiquen la tardanza en responder, porque tenemos muchas peticiones que ir resolviendo, cuando en la pasada legislatura, ellos (PSOE), hacían los mismo. No hay nada más allá de ruido.

La última ¿se ha planteado en algún momento la dimisión? ¿Qué le pareció la moción de reprobación?

No, no se me ha pasado por la cabeza en ningún momento, quizás el PSOE midió mal sus fuerzas y no tuvo en cuenta la ley anti-transfuguismo y no pueden plantear una moción de censura y nosotros podemos gobernar en minoría. En cuanto la moción de reprobación…. Pues no es nada y ya les invité a que lo haga en los 44 plenos que restan hasta el final de mandato. Lo normal es que me reprueben, no esperaría que la oposición me aplaudiera porque entonces mal iríamos. Serán los bejaranos y bejaranas los que decidan y juzguen dentro de cuatro años.