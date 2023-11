El arquitecto del Salamanca UDS se persona en el Helmántico para comprobar su estado por el tema de la licencia

El arquitecto del Salamanca UDS se ha personado en el Helmántico para comprobar su estado por el tema de la licencia, tal y como ha podido apreciar SALAMANCArtv AL DÍA. Asimismo, él ha estado observando tanto el exterior como el interior del estadio mientras ha tomado fotografías de algunas zonas como la sala de prensa al término de la comparecencia de Jehu.

Por su parte, Ventura Recio, alcalde de Villares, explicó en este medio de comunicación el proceso a seguir por el club charro para tener todo en regla: "Ellos buscarán a un arquitecto y harán el papeleo de la comunicación. No hay nada más que eso y pagar una tasa. No hay por qué cerrarlo. Si hay que hacer obras ya lo tienen que decir sus técnicos. Yo no lo sé, no soy arquitecto".

Entre tanto, el propio club ya ha arreglado los problemas de megafonía sufridos en el partido contra el Almazán -dirigido por el extécnico Pablo Cortés- y estará disponible para el duelo con el filial del Burgos de la próxima semana si no surgen contratiempos.