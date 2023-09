Ventura Recio zanja la polémica con la licencia del Helmántico: "Se lleva jugando más de 50 años. Tiene fácil solución y no hay mayor problema"

Ventura Recio, alcalde de Villares de la Reina, ha atendido a SALAMANCArtv AL DÍA para hablar -de nuevo- sobre el lío con la licencia del Estadio Helmántico. Asimismo, el político ha vuelto a confirmar lo mismo que dijo en este medio hace una semana.

PREGUNTA: ¿En qué punto nos encontramos ahora mismo con la licencia?

RESPUESTA: El papeleo está hecho, pero faltaba pagar la tasa desde finales de los 90. Es lo mismo que ha dicho el jefe de la oposición, que él bien sabía lo que había desde hace 25 años.

P: ¿Quién es el culpable de que esto lleve así desde hace tanto tiempo?

R: No me gusta buscar culpables. Él lleva 25 años, pero el anterior alcalde ha estado 45 y han tenido tiempo para arreglarlo. Lo que puedo decir es que lo solucionaremos lo más rápido que se pueda para que los aficionados vayan al estadio tranquilos.

P: ¿Se ha producido ya una reunión entre el Salamanca UDS y el Ayuntamiento de Villares?

P: No, no, no, nada, nada.

P: ¿Qué plazo tiene el Salamanca para pagar los 500-600 euros de la comunicación ambiental?

R: No lo sé. He pedido un informe a los servicios técnicos del Ayuntamiento y cuando lo tengamos sí que actuaremos. Me dicen que es algo muy fácil y de comunicación: solo tiene que coger el club a un arquitecto y él se hace responsable de que en el Helmántico se realiza una actividad para poder jugar. No hay que cerrar el estadio.

P: ¿Cómo funciona la inspección técnica?

R: Ellos buscarán a un arquitecto y harán el papeleo de la comunicación. No hay nada más que eso y pagar una tasa. No hay por qué cerrar el estadio.

P: ¿Tiene el Salamanca UDS que hacer obras en el Helmántico?

R: Eso ya lo tienen que decir sus técnicos. Yo no lo sé, no soy arquitecto.

P: ¿Hay riesgo de que se deje de jugar en el estadio?

R: Se lleva jugando 53 años y no hay por qué cerrar el estadio. Tiene fácil solución y no hay mayor problema".

P: ¿Se ha sobredimensionado la situación?

R: Los periodistas, la gente... yo me he encontrado con esto y poco más puedo decir como alcalde de Villares.