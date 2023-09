El alcalde de Villares dice que "no hay riesgo de cerrar el Helmántico" y que el peor de los escenarios es "presentar una comunicación ambiental"

Ventura Recio, alcalde del Ayuntamiento de Villares, ha atendido a SALAMANCArtv AL DÍA para hablar de toda la polémica que se ha levantado con la licencia del Estadio Helmántico.

PREGUNTA: ¿Qué ocurre con la licencia?

RESPUESTA: "El Helmántico se inauguró en el año 70 y ya ha llovido desde entonces. Yo llevo cuatro años y es lo que puedo decir. Los técnicos me comentan que en su día hubo licencia y tiene que haberla".

P: ¿Hay riesgo de que no se pueda jugar al fútbol en el Helmántico?

R: Yo creo que ninguno. Los técnicos me dicen que no. Estas polémicas ya se vivieron cuando jugó el Atlético contra el Guijuelo, cuando compró el estadio el mexicano, cuando lo de la UDS...

P: La oposición dice que nunca hubo licencia, ¿qué tiene que decir al respecto como alcalde de Villares?

R: Están equivocados. Seguro que los que han estado aquí 25 años tienen más información que nosotros y no pueden decir eso.

P: Si se sabía que no había licencia como afirman, ¿por qué nunca se ha dicho nada del tema?

R: Yo también me hago esa pregunta y tendrían que contestarlo los que han estado tantos años aquí. Estamos buscando las licencias y puede que esté en otras administraciones. El Salamanca vino porque querían hacer unos conciertos y nos reunimos antes de las elecciones.

P: ¿Qué puede pasar en el peor de los escenarios si el papel no aparece?

R: Se le comunicaría al Salamanca que tiene que presentar una comunicación ambiental. Es un tema más de papeleo por lo que me dicen los técnicos.

P: En ese supuesto, ¿el Salamanca tendría que pagar dinero?

R: Poco sería, tampoco es mucho es dinero. Eso es lo que me comentan, que es más de papeleos. Es presentar una comunicación ambiental y ya está. Nosotros debemos velar por la seguridad y se lleva jugando ahí más de 50 años sin ningún tipo de problema.

P: La semana que viene se juega un Salamanca - Laguna, ¿hay posibilidad de que no se dispute?

R: No, nadie me lo ha dicho. No habría que cerrarlo, solo sería lo de la comunicación ambiental. Hay que tener la licencia de actividad.