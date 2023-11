'Saben aquell' es "mucho más que una película sobre Eugenio, es una película sobre el amor de pareja". Su director, David Trueba, ha presentado este viernes en Salamanca el filme en el que recrea los inicios del gran humorista Eugenio y su historia de amor con Conchita Alcaide. El acto ha tenido lugar en los Cines Van Dyck, donde Trueba la ha presentado al público salmantino y ha mantenido un coloquio con los espectadores.

Con anterioridad, en declaraciones a los medios de comunicación, el director de 'Saben aquell' ha hablado sobre la película, sus personajes y en general del cine español.

"Me ha interesado siempre rastrear lo que hay detrás de las apariencias", ha afirmado David Trueba en relación a una película que "es un viaje a través del personaje, hacia lo que hay detrás. Conchita cambia el destino de su vida". La película es "la historia de cómo le transforma, le ayuda. Él es el vaso comunicante que se queda con toda la suerte que a ella le falta".

El humor de Eugenio, ha señalado, "se usa bastante en la actualidad", aunque "ahora el humor es más audiovisual y tiene la forma de memes o vídeos cortos, pero no deja de pertenecer al género chiste. Eugenio es muy osado y la gente recurre mucho a chistes que ha contado él", porque "el humor profesional tiene un efecto sobre la gente; la gente está en sus vidas con sus problemas tareas, desgracias y el humor les transporta a otro lugar".

David Verdaguer se ha transformado en el humorista Eugenio para esta película: "Es muy trabajador, se preparó el personaje viendo vídeos de Eugenio y trabajando la voz", ha señalado Trueba.

"Más bien tenía que frenar a David Verdaguer para que no confundiera la parte más cómica. El público va a juzgar porque conoce a Eugenio", ha afirmado, para añadir que "el personaje en la película está en su casa, con su mujer, en su propio mundo interior y eso no lo puedes ver desde la imitación de un tío contando chistes, lo tienes que hacer desde la creación de un personaje ficticio". Por eso, "le pediría a la población que no se llevara por la histeria".

Respecto al cine español, Trueba ha señalado que es "un buen año. Hay películas con muy buen recorrido que han gustado al público y han triunfado en el extranjero en festivales". La salas de cine, ha añadido, "tienen una fuerte competencia en las plataformas televisivas", pero "el mejor lugar para disfrutar de una película sigue siendo una sala de cine y en compañía de desconocidos que van a reaccionar contigo".