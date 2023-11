‘Five nights at Freddy’s’ y ‘La contadora de películas’, esta semana en el Cine Juventud

> FIVE NIGHTS AT FREDDY’S (Estados Unidos, 2023)

Viernes 10 de noviembre a las 20.00 y 22.30 horas; sábado 11, a las 17.30 y 22.30 horas; y domingo 12, a las 17.30 horas.

Por un lado, el Cine Juventud de Ciudad Rodrigo propone una película de terror sobrenatural y suspense basada en la exitosa franquicia de videojuegos de terror y supervivencia Five nights at Freddy’s. El epicentro de la película es el Freddy Fazbear’s Pizza, un restaurante familiar que utiliza mascotas animatrónicas de tamaño natural para las fiestas infantiles que allí se celebran. El restaurante tiene un nuevo guardia de seguridad nocturno, Mike Schmidt (Josh Hutcherson), quién en su primera noche se da cuenta de que el trabajo no es tan fácil como esperaba, viviendo más de una situación aterradora al cobrar vida las mascotas animatrónicas.

> LA CONTADORA DE PELÍCULAS (España, 2023)

Sábado 11 y domingo 12 de noviembre a las 20.00 horas, y el lunes 13, a las 20.30 horas.

Por otro lado, se relata la historia de María Margarita, una mujer que tiene una habilidad excepcional para narrar películas que ha visto, extendiéndose pronto su talento y pasión más allá de su entorno y su humilde familia, llegando a toda la comunidad. La gente escuche a María Margarita con asombro y atención, para olvidarse de las duras rutinas en las salitreras.