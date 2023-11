El Centro de Salud de Vitigudino homenajea a la enfermera Nieves García por su jubilación

Después del homenaje de vecinos y pacientes promovido por el Ayuntamiento de Vitigudino hace unos días, los que han sido sus compañeros hasta el pasado mes de agosto en el Centro de Salud de Vitigudino, rendían su particular homenaje a Nieves García con motivo de su jubilación como jefa de Enfermería del Área de Salud. Esta nueva celebración tenía lugar este miércoles en el Restaurante El Quijote -con la asistencia de 55 personas- y finalizaría con la entrega de obsequios de recuerdo a la homenajeada.

Tras la comida, Mercedes, una de sus compañeras, en nombre del equipo del Centro de Salud de Vitigudino, agradecía en primer lugar a 'SuperNieves' sus 44 años de dedicación a la Enfermería, y a continuación narraba la experiencia a su lado durante 25 años, desde el día en el que la recibió en su consulta en el Centro viejo, “según se entraba la derecha al final del pasillo”, donde “me dio la bienvenida, me informó y me aconsejó sobre los pueblos”, por lo que ha considerado a Nieves “como una madre, aunque no nos llevamos tanta edad”, añadía, aunque como todas las madres, “alguna vez nos riñen, ¡y cómo nos riñe!”, lo que no quita que sea siempre “la que soluciona todo rapidito”, porque Nieves “lo sabe, todo, todo y todo, y si no, improvisa”. “Profesional, entregada, eficiente, diligente, eficaz, generosa...” fueron algunos de los adjetivos con los que Mercedes definió a Nieves, de la que también ha admirado su “gran capacidad de organización”.

Mercedes aseguró que “todas hemos aprendido mucho de ella”, poniendo como ejemplo “cogiendo venas y vías, la que considero la mejor”, cualidades que “se elevaron al máximo con el covid”, trabajo duro por el que “todos te debemos mucho, personal del Centro y pacientes”, para finalizar deseándole una “jubilación superfeliz” y dándole “muchas gracias por todo”.

A continuación, Nieves García agradecía su compañía a todos los asistentes en este acto y en el que “ no esperaba ver a tanta gente, a mis chicas de área...”, además de recodar “a los compañeros que se nos han ido y que han dejado huella en nuestras vidas, como es el caso de Paco y de María Jesús, y a aquellos que no han podido venir”.

Seguidamente, Nieves recordó que a su llegada a Vitigudino “era la chica de los P10, pero no quería ser la chica de los P10”, así que de aquella inquietud “procuré formarme día a día y superarme y no ser la chica de los P10 y que tampoco las enfermeras de mi alrededor fueran las chicas de los P10”. En este sentido, destacó el avance que ha experimentado la Enfermería en los últimos años. “Hoy -aseguró- somos una profesión autónoma, emergente, que presta cuidados a las personas en todas las diferentes etapas de la vida y también a la comunidad. Educamos, prevenimos enfermedades , valoramos las necesidades de nuestros pacientes, hacemos diagnósticos enfermeros, organizamos y planificamos todos los cuidados, gestionamos en el Centro en las consultas, en la Gerencia..., y eso es muy importante. También evaluamos y, por consiguiente, podemos hacer investigación, y la estamos haciendo. Eso es para mí un orgullo -añadió-, jubilarme e irme con la Enfermería así es mi mayor logro”, unas palabras con las que no pudo contener la emoción y las lágrimas.

Pero todo ello “no sería posible sin un gran equipo -destacó-, si te rodeas con gente que todas suman, y todas es hacer lo mismo, compartir el trabajo y los conocimientos, lo que todo se multiplica y todo es mucho más fácil”. Visiblemente emocionada, Nieves aseguró haber “tenido la suerte de que por Viti ha pasado gente muy buena y, como decía Mercedes, pasar por Viti era pasar por una familia, todo el mundo quería volver a Viti y a mí eso es la mayor satisfacción que podía tener como responsable de Enfermería”. También recordó las largas guardias, tiempo en el que la intimidad se mezcla con lo profesional, con “avisos muy duros en los que nos consolábamos unos a otros después del estrés y en los que la charla final ayudaba a pasar los malos ratos”. Tampoco se olvidó del 'chico de la valija' durante la pandemia, su marido 'Poli', que durante esos meses “nos sacó de más de un apuro cuando no nos habíamos dado cuenta y habíamos hecho más PCRs de las que pensábamos, y al final no nos llegaba todo”.

Para finalizar, Nieves agradeció a “todo el mundo que ha pasado” por el Centro de Salud de Vitigudino, pero especialmente “a mis enfermeras, mis niñas”, a las que aseguró haber “querido como si fueran hijas mías”, deseándole a todas “mucha suerte” y dándoles las “gracias por todo”.

Tras el aplauso de todos los asistentes, la homenajeada recibía una bonita pulsera obsequio de todos sus compañeros, un retrato, una muñeca enfermera de nombre Nieves y un pequeño cuadro en el que rezaba 'Eres mi superheroína favorita'.