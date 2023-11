Personal sanitario del Centro de Salud de Vitigudino denuncia amenazas y agresiones verbales

Personal sanitario adscrito al Centro de Salud de Vitigudino ha denunciado a este diario haber sido objeto de amenazas y agresiones verbales durante uno de los turnos de guardia de la semana pasada.

Los hechos denunciados tuvieron lugar el 1 de noviembre cuando una persona requirió sus servicios para cambiar en un domicilio la bolsa de la orina de un paciente sondado. Sobre el seguimiento a este tipo de pacientes, desde el Centro de Salud recuerdan que “lo hacen los médicos de cabecera, no los de guardia, porque nosotros estamos para urgencias”, recuerdan. “Habían entendido, aunque probablemente nadie se lo había dicho así en el Hospital, que nosotros teníamos que ir a su casa a cambiarle la bolsa, cuando cambiar la bolsa es como cambiar un pañal. No se puede mover a un médico y a una enfermera de guardia para un procedimiento de ese tipo. Otra cosa muy distinta sería que hubiera que cambiar la sonda completa, pero en este caso era desconectar un capuchón y conectar el de la otra bolsa”.

Así las cosas, el equipo de urgencias explicó a la hija del paciente cómo debía hacer la sustitución de la bolsa ya que su cometido durante el periodo de guardia no era precisamente cambiar una bolsa de recogida de orina a un paciente. “Sacamos todo el material de sondaje y le explicamos cómo se hacía; le dimos dos bolsas para que utilizase la que más cómoda le resultase, al menos para ese día hasta que al siguiente hablase con su enfermera. Lo entendió y se marchó”.

Pero estas explicaciones no fueron suficientes ya que minutos después el marido de la hija del paciente se acercó al Centro de Salud para “increparnos, dar voces, amenazarnos con denunciar ante la Guardia Civil y verter acusaciones contra nosotros como que no queríamos hacer nuestro trabajo y que no estábamos haciendo nada”. Según las mismas fuentes, “le explicamos que a pesar de lo que hubieran entendido sobre las indicaciones que le habían dicho en el Hospital, eso no era así porque no es un procedimiento que nos compete a nosotros y menos los que estamos de guardia, que estamos para las urgencias y esto no es una urgencia. No podemos abandonar un Centro de Salud para algo que no es una urgencia, una urgencia es que nos llamen de Villavieja, que está a media hora, porque alguien tiene un infarto, o haya alguien con ictus en Fuentes de Masueco que está a la otra punta. Eso es una urgencia para nosotros y ahí sí está justificado que dejemos el Centro, pero no para cambiar una bolsa de orina, porque si estando allí surge otra urgencia sin el material que necesitamos, podemos tener un problema legal. Se lo hicimos saber pero no se fue convencido”.

Minutos después se personó la Guardia Civil en el Centro de Salud para intentar comprender qué había sucedido. Tras explicar lo ocurrido “le dijimos que intentaran mediar y que no era un capricho no ir sino que no podíamos abandonar el Centro para eso”, sostiene uno de los médicos.

Pero el empeño del familiar del paciente fue más allá y unos minutos más tarde reciben una llamada para atender una urgencia al mismo paciente “por un dolor muy fuerte en una pierna, otra cosa completamente distinta”, aunque coincide que la enfermera “estaba atendiendo otra urgencia en otro domicilio aquí en Vitigudino”, próximo al del paciente sondado, lo que dio pie a que el familiar en cuestión estuviera esperando en la puerta para “volver a mostrar una actitud de confrontación, con comentarios como que tenéis que venir que para eso os pago, que lleváis toda la tarde sin hacer nada y qué casualidad que os ha salido ahora un aviso y ahora nos hacéis esperar, comentarios amenazantes y de extorsión” que hicieron que la enfermera decidiese negarse a ir al domicilio sin la presencia de la Guardia Civil, por lo que “delante de la Guardia Civil la hija del paciente cambió la bolsa y comprobó que no tenía dificultad, pero es que no lo había intentado”, señalan en el Centro de Salud.

De acuerdo con lo narrado a LAS ARRIBES AL DÍA, este tipo de comportamientos no son muy habituales, aunque señalan que han aumentado a partir de la pandemia, “hemos pasado de héroes a villanos”, sostienen. Por el momento no se ha presentado denuncia del comportamiento del hombre ante la Guardia Civil, aunque “está redactada para llegado el caso presentarla”, si bien lo que pretenden los profesionales sanitarios es dar a conocer lo sucedido para que no se repitan hechos o este tipo de comportamientos totalmente deleznables.

Según un artículo publicado por la revista científica Elsevier, “la violencia en el ámbito sanitario se ha incrementado progresivamente durante los últimos años, de manera que los trabajadores de este sector constituyen actualmente uno de los principales grupos de riesgo. Se estima que la violencia en el sector de la salud supone aproximadamente el 25% del total de la violencia laboral, y parece no entender de fronteras, al formar parte de un problema universal que afecta a más de la mitad de los trabajadores sanitarios”.