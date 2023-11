El 3º Día | 6 Noviembre

-Combinación ganadora: Tal y como quedó esta foto el viernes, en el partido de alevines entre el III Columnas B y el Futsal Castellanos, más parecía la combinación ganadora del Euromillones de ese día que una serie de dorsales de fútbol sala.

-Truco o trato: Carmen Álvarez contó con apoyo llegado desde Ciudad Rodrigo en el partido jugado en la mañana del sábado en Sevilla entre el Real Betis y el Athletic de Bilbao, en el cual la mirobrigense fue titular, jugando hasta el descanso (su equipo ganó 1-0, con lo que se sigue cumpliendo la ‘regla’ de que sólo en los partidos en los que juega la mirobrigense de titular el Betis saca algo positivo). La visita correspondió a integrantes de la peña mirobrigense Os Empreñaos, que le propusieron a Carmen Álvarez un singular trato, del cual hasta se hicieron eco en la cuenta de Twitter del Real Betis Féminas (que tiene casi 65.000 seguidores), interviniendo la propia jugadora para confirmar que habían cumplido con lo propuesto.

-¿En el 0’?: Al menos unos cuantos nos quedamos sorprendidos al ver en el acta del partido jugado por el Senior del Ciudad Rodrigo frente al Mojados que a José Manuel le habían sacado una tarjeta amarilla en el 0’, es decir, antes de empezar el partido. Realmente, no fue más que un curioso error arbitral a la hora de hacer el acta, ya que le sacaron amarilla, pero cuando se llevaba un rato de partido.

-En detalle: El marcador del campo del Mojados no puede ser más detallista: no sólo informa del tiempo transcurrido y del resultado, sino también de los minutos en los que han sido anotados los goles y sus autores, incluso los foráneos.

-El patrocinador: El ED Vigo 2015 que se midió en la tarde del sábado al Juvenil del III Columnas lució en sus camisetas el patrocinio de una conocida cadena de pizzerías. Según resaltaron en sus redes sociales, de vuelta a tierras viguesas no faltó la parada en uno de los establecimientos de la cadena para reponer fuerzas.

-Con bombo: Por cierto, que ese equipo había viajado desde Vigo con un bombo, con el que le estuvieron dando animación a la tarde en Conde de Foxá. Según salían del Pabellón en dirección a su autobús, en la comitiva llamaba la atención el bombo, comentando alguien de su propia expedición que “sólo nos falta el altavoz”.

-Ahí las cosas no fueron tan bien: También en ese momento de la salida de Conde de Foxá comentó uno de ellos que “va a empezar el Celta” (su partido de Liga frente al Sevilla), que se supone que fueron siguiendo en la primera parte de su largo trayecto de vuelta a casa, y en el cual las cosas no acabaron tan bien para sus intereses como en Ciudad Rodrigo.

-Los balones: En el descanso del partido de infantiles entre el III Columnas y el Trepalio León Sala, los jugadores cadetes del club leonés bajaron a la pista a jugar con los balones que había traído su propio Club. Al acabar el descanso, se volvieron a la grada sin recogerlos ‘en condiciones’ (y sin llevarlos al banquillo que iba a ocupar el Trepalio en la 2ª parte), con lo cual, el técnico del Infantil, cuando salió del vestuario y vio cómo los habían dejado, les 'echó la brónca' desde la lejanía, bajando enseguida varios de ellos desde la grada a ponerlos en su sitio.

-Envidia: El partido de infantiles lo arbitró uno de los dos colegiados que había pitado el encuentro de juveniles que se jugó previamente, quedando el otro a la espera de arbitrar el de cadetes que cerraba la tarde. En los compases finales del duelo de infantiles, el otro árbitro apuntaba desde la banda sobre su compañero con cierta envidia: “ya lo tiene hecho” (y se puede ir para su casa).

-Pese a la derrota: El Alevín del Salamanca Fútbol Femenino perdió en la mañana del domingo en los Campos de Toñete frente al Alevín A del Ciudad Rodrigo, pese a lo cual se sacaron la habitual post-partido en el vestuario, que suele síntoma de que se ha ganado.

-Los dientes: En el descanso del siguiente partido, entre el Alevín C del Ciudad Rodrigo y el Navega D, andaba una niña (que debía ser hermana de algún futbolista visitante) jugando (o mejor dicho armando) en la valla que rodea el campo de césped artificial de La Muge (subiéndose, bajando, rescolgándose, etc.) hasta que su madre le ‘animó’ a que dejase de hacerlo de una forma bastante peculiar: “aquí no hay dentista de urgencia”.

-Creo que me la sé, voy a resolver: Ahora que está arreglado el problemón del bache del campo de césped artificial, puede ser un buen momento para atender la otra llamativa deficiencia de la instalación: la pérdida de letras de su nomenclatura, ‘Campos Municipales “Toñete”’. Había alguna letra que faltaba desde hace tiempo (en concreto la primera ‘E’ de ‘Toñete’), pero las pérdidas han aumentado en los últimos días, de tal modo que casi parece más un panel de La Ruleta de la Suerte que está a la espera de ser resuelto por algún concursante.