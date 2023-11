Mario Sánchez, entrenador del CD Guijuelo, sancionado con tres partidos en Copa del Rey

Mario Sánchez, entrenador del CD Guijuelo, ha sido sancionado con tres partidos en Copa del Rey por su expulsión en la primera eliminatoria contra el Sporting de Gijón, cuyo marcador fue de 0-3 en el Municipal.

Al ser un castigo de carácter leve -no más de cuatro duelos-, el salmantino deberá cumplir la pena en la misma competición. Por ello, todo apunta a que el técnico tendrá complicado volver a participar en el torneo del KO hasta futuras temporadas por lo acaecido.

Asimismo, Mario Sánchez comentó lo siguiente sobre la roja en el postpartido: "El que se equivoca en la expulsión soy yo por entrar en su juego y esto viene del partido con el Rayo Vallecano de hace dos años. No me gustan las faltas de respeto del cuatro árbitro. No ha sido educado y no ha habido insultos. El club no debe hacer nada más. No es normal que él diga que no nos sabemos manejar por estar en Segunda Federación y no temo por la sanción".