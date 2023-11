Tú Aportas Béjar acusa de desidia al Equipo de Gobierno con respecto a La Covatilla

La formación localista indica que han llegado las primeras nieves y “aún no se han realizado las obras de cimentación ni montaje de la estación de retorno del Canchal Negro comprada por el anterior equipo de gobierno” y que la apertura de la temporada “está seriamente comprometida tras no realizar la revisión reglamentaria del telesilla”.

Tú Aportas Béjar, partido en la oposición, ha puesto en tela de juicio la apertura en tiempo de la Estación de Esquí de La Covatilla para la próxima temporada. Según la formación localista, “la desidia del Alcalde y de la concejal de la estación en no llevar a cabo las labores propias de mantenimiento e instalación durante el pasado verano. La obra de cimentación de la estación de retorno del Canchal Negro aún se encuentra sin hacer tras haber dejado pasar todo el verano sin tomar decisiones sobre su puesta en marcha. De este modo, las pistas de altura que son las que acumulan más nieve, no podrán abrirse” señala en un comunicado.

Además, Tú Aportas recuerda que la estación de retorno fue comprada por la anterior corporación y asegura que al finalizar la temporada pasada Javier Garrido, concejal de Tú Aportas que gestionó La Covatilla en el último tramo de legislatura, entregó un documento a Alcaldía con los trabajos realizados en el Centro de Turismo, las decisiones que habría que tomar a corto plazo y todo aquello que habría que realizar durante el verano. "Estimo que ni siquiera se ha leído el documento", ha explicado Javier Garrido, quien se muestra sorprendido por la actuación del Alcalde y de la concejala Pozo.

Con respecto a la revisión del telesilla, Tú Aportas señala que aún no se ha hecho nada y “salvo que la Junta de Castilla y León prorrogue la realización de la misma, no darán la autorización para la apertura”, considerando este asunto como “muy grave".

Javier Garrido considera que "...ya nos echarán la culpa de todo a nosotros". "Lo que sí es cierto es que llegado el mes de noviembre no se ha movido nada en La Covatilla. Considero aún más grave el que haya colectivos como la Asociación de Empresarios de Béjar o EMBECO que no hayan puesto de manifiesto su disconformidad no sólo en este asunto que será la ruina para muchos, sino en temas tan sensibles como la subida del IBI que pretendía imponer Luis Francisco Martín. Esta ciudad ya está anestesiada de todo" ha declarado el edil.