Carlos Fuentes, nuevo presidente de JTS: "A los toros vamos muchos jóvenes, aunque algunos traten de esconderlo"

El pasado sábado tuvo lugar el relevo en la junta directiva de Juventud Taurina de Salamanca (JTS). Gonzalo Sánchez, con quien conversamos la semana pasada, dejó su puesto tras ocho años en la presidencia. Es Carlos Fuentes el que toma el relevo de Gonzalo, llegando al cargo con mucha ilusión y el compromiso de estar al frente de la asociación juvenil taurina referente en toda España. SALAMANCArtv AL DÍA habla con el nuevo presidente de JTS para conocer sus impresiones apenas tres días después de ser nombrado presidente.

- Carlos, ¿de dónde te viene la afición a los toros?

- Mi afición comenzó a temprana edad cuando me entró curiosidad por el mundo del toro, del que a menudo oía hablar en Salamanca y que tanto me llamaba la atención. A raíz de esto, decidí abonarme a la feria taurina con apenas diez años y, desde entonces, mi afición fue creciendo hasta hoy. Creo que los abonos jóvenes de las plazas crean afición y mi caso es un ejemplo.

- ¿Cómo conoces JTS y cómo y cuándo empiezas a formar parte de ella?

- Conocí JTS en mis primeros años de abonado en la plaza al enterarme de que había una asociación de jóvenes aficionados que, además de ser también abonados, mantenían viva la llama de afición durante el resto del año con diferentes actividades y actos. De esta manera, a los doce o trece años decidí unirme a la asociación y formar parte de ella.

- ¿Qué te atrajo de JTS para hacerte socio?

- El poder compartir mi afición con más jóvenes, acercarme más a la tauromaquia con actividades durante todo el año y aprender sobre ella. JTS me pareció una bonita oportunidad para todo esto. Además, creí que era una buena forma de conocer más gente joven aficionada como yo y de crear afición entre los más jóvenes de mi ciudad.

- Un joven taurino, en esta sociedad, ¿No te sientes un bicho raro?

- No me importa para nada ir a contracorriente o ser un “bicho raro” puede que incluso sea una buena señal hoy día. Pero, de todas formas, no creo que ser joven y taurino sea algo tan inusual, prueba de ello es esta asociación tan numerosa de jóvenes taurinos. A los toros vamos muchos jóvenes, aunque algunos traten de esconderlo. Se puede comprobar acudiendo a cualquier plaza como hemos visto este año; Madrid, Valladolid, Sevilla, Salamanca, plazas llenas de jóvenes que no tienen miedo a mostrar su afición ni a ir a las plazas libremente.

- Tras este tiempo como socio, ¿Cómo surge el relevo a Gonzalo?

- Después de una decisión personal de Gonzalo, tomada ya hace tiempo, y la confianza en mi tanto por su parte como por la junta directiva, llegamos a la conclusión de que podía ser buena idea que tomara el relevo después de estar colaborando con la asociación desde algún tiempo.

- ¿Te costó echarte para delante, como se suele decir?

- Bueno, como toda decisión que implica una gran responsabilidad, requiere una meditación sosegada aceptar un cargo como este. Llevaba ya un tiempo cooperando en la asociación y era el momento de dar el paso hacia delante.

- ¿Que consejos te ha dado Gonzalo, que imagino que habrán sido varios?

- Gonzalo ha confiado en mí desde el primer momento trazando la hoja de ruta a seguir, lo cual yo se lo agradezco mucho. Por supuesto que me ha aconsejado en cómo llevar las riendas de la asociación, cómo afrontar y planificar las actividades y en cómo tomar las decisiones de manera conjunta con la junta directiva.

- ¿Con qué objetivo y expectativas asumes la presidencia?

- Está claro la relevancia que ya tiene JTS en el panorama taurino, pero asumo el cargo con la intención de seguir haciéndola crecer y de que cada vez sea una asociación más reconocida y referente a nivel nacional. Estoy convencido de que la nueva directiva vamos a tratar de hacerlo posible y vamos a seguir defendiendo la afición a la tauromaquia entre los jóvenes.

- ¿Qué proyectos tienes en mente para llevar a cabo?

- Acabamos de conformar una junta directiva nueva con la intención de aportar ideas frescas y de llevar a cabo proyectos novedosos. De momento no le puedo explicitar ningún proyecto, pero tenemos en mente novedades de cara a la planificación de actividades del próximo año. Tenemos ganas e ilusión.

- ¿Eres consciente de la repercusión que tiene todo lo que JTS lleva a cabo y lo que implica ser presidente de la asociación juvenil taurina con más socios de España? ¿O prefieres ni pensarlo?

- JTS son unas siglas importantes en el mundo taurino y en nuestra ciudad gracias a todo el esfuerzo dedicado por la directiva anterior y, especialmente, por Gonzalo. Somos la asociación más grande de Salamanca y, como bien dice, la asociación juvenil taurina más grande de España. Aunque pueda dar un poco de vértigo pensarlo, hay que darle la cara al toro y seguir adelante con iniciativas tan vitales para la fiesta como esta. Voy a estar bien acompañado con la nueva junta directiva.

- ¿Cuándo finalice tu mandato, como te gustaría que se te recordase?

- Bueno, no pretendo hacer unas cosas u otras por mero reconocimiento en un futuro, pero si se tuviera que recordar mi etapa en JTS espero que sea por haber trabajado en hacerla crecer y por haber estado a su altura y a la de sus socios.

- Por último, ¿Crees de verdad en qué la fiesta seguirá adelante resistiendo todos los ataques a la Tauromaquia por parte de cierto sector de la sociedad?

- Está claro que impera una corriente animalista posmoderna desde las últimas décadas que roza lo grotesco intentando equiparar el valor de una vida animal con el de una vida humana pero no podemos excedernos en pesimismo. La Tauromaquia siempre ha sido atacada y polémica, la intentaron prohibir algunos papas, incluso algún monarca como Fernando VI. Y, aun así, aquí seguimos. La fiesta de los toros es un espectáculo cultural transversal que no entiende de ideologías y seguirá existiendo mientras haya aficionados. Como decía Ortega y Gasset, la afición a la fiesta de los toros es algo intrínseco del homo hispanus, por lo que esta tradición milenaria seguirá existiendo.