Gonzalo Sánchez, antes de su último acto como presidente de JTS: "Llevo varios días con mariposas en el estómago"

La Posada de San Boal acoge este sábado el acto de celebración del VIII Aniversario de la fundación de Juventud Taurina Salamanca. Esta será la última actividad bajo el mandato de Gonzalo Sánchez, su primer y único presidente hasta la fecha. Salmantino de nacimiento y taurino desde la cuna, este joven de Monterrubio de la Armuña se despide de su cargo tras ocho años batallando y luchando por los intereses de los aficionados más jóvenes, logrando llegar a ser la de mayor número y presencia de toda España. Todo un éxito en los tiempos que corren. SALAMANCArtv AL DÍA habla con Gonzalo apenas unas horas antes de que se produzca su adiós como presidente de JTS.

- Gonzalo, a escasos días de tu última actividad como presidente de JTS, ¿qué sensaciones te invaden?

- Ufff (resopla)... Te diría que todas, pero a la vez ninguna en concreto, ya que llevo varios días con mariposas en el estómago.

- Han sido ocho años al frente de la asociación, pero ¿aún recuerdas cómo empezó todo?

- Por supuesto que sí, además como si hubiera sido ayer mismo. Todo comenzó una tarde en una terraza de la Plaza Mayor tomando una cocacola con César, Rubén y Andrés, que a la vez fueron las personas que conformamos la primera junta directiva y son los socios fundadores. Hablamos sobre el tema, pusimos la idea encima de la mesa lanzando un ¿y por qué no? y hasta el día de hoy que hemos terminado juntos.

- ¿Cuál crees que ha sido la clave para el crecimiento exponencial y la consolidación que ha tenido JTS, manteniéndose a lo largo de varios años?

- No lo sé exactamente, pero te diría que escuchando a la gente y atendiendo sus peticiones. Siempre he dicho que lo más importante de la asociación son los socios, son los que pagan la cuota religiosamente y los que la mantienen viva día tras día debiéndonos en cuerpo y alma. Nos hemos interesado mucho en sus inquietudes, y que es lo que más les gustaba en cuanto a actividades, para ver si en la medida de lo posible se podían llevar a cabo, cumpliéndose algunas veces, en otras no, pero yo creo que aquí quizás ha estado la clave.

- En todo este tiempo han sido muchas las actividades que habéis programado, ¿cuál recuerdas como la más especial?

- La primera, el acto de presentación en el Hotel Monterrey. Ese fue el comienzo de la andadura y el punto de partida, donde después de tanto tiempo dándole forma se hizo realidad el proyecto.

- También ha habido otros momentos que te han quitado hasta el sueño... ¿Compensan tantas horas de dedicación y esfuerzo?

- Sí, claro que sí. La mejor compensación posible siempre ha sido que las actividades salieran bien, que la gente disfrutara y que no se produjera ningún problema en la organización.

- Además habéis contado con el respaldo y apoyo de numerosas empresas y de varias figuras del toreo para llevar a cabo vuestras actividades. ¿Siempre es de agradecer no?

- Sin ninguna duda, y sinceramente te digo, que donde terminó de romper para adelante Juventud Taurina Salamanca fue gracias al acuerdo con la empresa de Salamanca (BMF) que siempre ha apoyado a la asociación en todo, pero especialmente con la implantación del abono joven. A raíz de esto notamos que la gente se involucró mucho más y fue un espaldarazo muy importante en cuanto a número de socios, ya que ha ido en aumento paulatinamente año tras año hasta llegar a los 910 actuales. Desde aquí hago y reitero mi agradecimiento a todos ellos, junto al de las figuras como mencionas acudiendo a los actos que hemos programado. Es digno de agradecer y de mención.

- En todas ellas se ha intentado dar una vuelta de tuerca más a la puesta en escena, impulsando un aire juvenil a la tauromaquia. ¿Crees que debe adaptarse la tauromaquia a las necesidades de los jóvenes en la actualidad? ¿O que por el contrario es una liturgia y un espectáculo cerrado que no permite esa adaptación?

- Por supuesto que sí, pero sin perder la idiosincrasia, los valores y respeto que la palabra tauromaquia lleva implícita. Adaptarse a los tiempos es una forma de crecer y avanzar.

- Siempre se ha notado cariño de los socios respecto a ti, pero a raíz del anuncio de tu adiós se han volcado contigo en las redes sociales. Además de eso, ¿Qué te llevas después de todos estos años?

- Un montón de anécdotas, vivencias y amistades en torno a estas siglas que van a perdurar en el tiempo. No puedo estar más agradecido a todos ellos y a la ciudad de Salamanca por el respaldo que hemos tenido junto a los profesionales del sector que nos han ayudado.

- Para terminar, ¿algún día llegaste a pensar que serías presidente de la asociación taurina juvenil más numerosa de toda España?

- Para nada y aprovechando la pregunta, me vas a perdonar que haga un inciso, me gustaría acordarme y mandar un agradecimiento público a las cinco personas que han conformado la junta directiva junto a mí. Mantengo una frase siempre en mi cabeza que es: trabajar en equipo divide el trabajo y multiplica el resultado. Soy fiel a esa idea, y si hemos llegado a estos números es principalmente gracias al trabajo de todos ellos, que han dado lo mejor en sus áreas empleando mucho tiempo. ¡Muchas gracias a todos!