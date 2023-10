La minoría del gobierno PP-Vox en Béjar queda patente en el pleno municipal

El Pleno Municipal del mes de octubre en Béjar marca el inicio de un nuevo punto en la legislatura apenas cuatro meses después de comenzar. El paso de la concejala Araceli Dorado a su condición de “no adscrita” dejando de pertenecer al Equipo de Gobierno y por tanto haciendo que el pacto entre PP y Vox pierdan la mayoría del consistorio.

Esa pérdida se ha hecho patente en las votaciones, donde finalmente la concejala Olga García, a pesar de asegurar, en declaraciones a varios medios de comunicación, durante estos últimos días su desacuerdo con el alcalde y que votaría a favor de la reprobación, confirmó su marcha atrás y mantuvo la disciplina de voto del PP.

Esta sesión plenaria llevaba a debate la modificación de tres ordenanzas, entre ellas la bajada de un 20% del impuesto de circulación y una subida del 5% del IBI, anunciadas el viernes en rueda de prensa por el alcalde Luis Francisco Martín. En el turno de intervenciones, Javier Garrido, de Tú Aportas Béjar, acuso al Equipo de Gobierno de hacer “un juego de trileros” ya que en su visión los beneficios para la ciudadanía “son escasos, lo que nos quita de un lado, lo gana del otro”. Por su parte, José Luís Rodríguez Celador, del PSOE, se preguntaba el por qué de llevar a pleno sólo estas tres ordenanzas “cuando ha obviado una vez más a la Comisión Mixta de Participación Ciudadana a la que se convocaba antes de llevarlas a pleno” y coincidía con Garrido “en que no se produce ninguna rebaja a nivel fiscal”, además de matizar que estas medidas no fomentarán el empadronamiento: “¿Usted cree que va a haber un aluvión de empadronamientos por traer su vehículo a Béjar y ahorrarse 90 céntimos al mes?”. En su respuesta, el alcalde Luis Francisco Martín, reprochó a los partidos de la oposición de llevar un discurso “buscando un titular de prensa” y aseguro que él no va a engañar a los ciudadanos, además de avanzar que se va a crear una comisión de Hacienda para analizar las ordenanzas “una a una” y defendió que sus medidas van enfocadas a actualizar las ordenanzas “al precio de la vida actual y aquí ha habido negligencia porque no se revisa el valor catastral de las viviendas desde el año 1996 y quizás en ese momento el IBI pueda bajar hasta un 30%” señalaba Martín.

Sin embargo, este punto no salía adelante tras los votos en contra del PSOE, Tú Aportas Béjar y Araceli Dorado, sumando un total de 9, por los 8 del PP y Vox.

Reprobación al alcalde

Uno de los puntos más esperados era la moción de reprobación al alcalde de Béjar, anunciada la semana por el PSOE y que no tiene transcendencia jurídica, pero “sí política. Me resulta paradójico que de los 6 puntos que planteamos, ninguno ha sido rebatido” aseguraba el concejal del PSOE, Antonio Cámara, que volvió a insistir en el oscurantismo con respecto al acceso de información de su partido y la falta de respuestas ante las preguntas que plantea la oposición. En este sentido tanto Tú Aportas como el PSOE aseguraron en sus intervenciones que no tienen intención de promover un cambio de sillones, tras comenzar su discurso de respuesta Martín aseverando que, de no ser por la Ley Antitransfuguismo “estarían planteando una moción de censura sólo cuatro meses después. La verdad es que esta tensión en el pleno no va a servir para nada, tenemos un compromiso con los bejaranos que nos votaron, un programa que sacar adelante y lo vamos a hacer. Esta moción no tiene ni pies ni cabeza, no hay motivos para reprobar al alcalde en estos meses, sólo es causar un revuelo mediático y tener titulares de prensa” argumentaba el regidor municipal.

Al igual que en el caso anterior, los votos de la oposición y Dorado sacaron adelante la reprobación lo que hizo que en el turno de ruegos y preguntas los siete ediles del PSOE pidieran la dimisión de Martín. Por su parte Araceli Dorado, tomó la palabra para decir que ha vivido “un calvario durante estos cuatro meses” y que no ha militado en el PP y que “le pidieron una semana desde el PP para decidir si usted seguía o no, si fuera tan transparentes no habrían necesitado pensarlo” en alusión al regidor municipal.