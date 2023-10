El Ayuntamiento ha pedido desde 2021 subvenciones de fondos europeos por importe de 6,32 millones

Aprovechando la recopilación efectuada para contestar una pregunta realizada en el último Pleno Ordinario por el portavoz adjunto del PSOE, Carlos Fernández Chanca, el alcalde Marcos Iglesias y el concejal de Subvenciones, Rodrigo Toribio, ofrecieron una rueda de prensa a última hora de la mañana del martes para enumerar las subvenciones de fondos europeos que el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha solicitado en los últimos tres ejercicios (2021, 2022 y 2023).

En términos totales, el Ayuntamiento ha solicitado subvenciones de fondos europeos (gestionados por la Junta de Castilla y León o por el Gobierno de España) por un valor total de 6.326.347€, para financiar proyectos con un coste total superior a los 8 millones de euros. Por el momento, el Ayuntamiento ha recibido 244.850€, aunque tiene ya concedida otra por importe de 1,8 millones de euros.

En lo que respecta a las ya recibidas (y ejecutadas) se encuentran los 104.960,81€ para la mejora tecnológica del Teatro Nuevo Fernando Arrabal y los 50.000€ para la instalación de un ascensor en el Colegio San Francisco (ambas de los Fondos Next Generation), y otras dos para la denominada Aula Mentor y para la realización de una campaña de concienciación en torno al río. Además, están concedidos 1,8 millones de euros para el Plan de Sostenibilidad Turística, pero todavía no han sido transferidos, con lo cual todavía no ha empezado a ejecutarse.

Por otro lado, hay algunas subvenciones que han sido denegadas, como las solicitadas en 2021 y 2023 para el Mercado de Abastos u otra para la rehabilitación energética de la Oficina Municipal de Desarrollo. A día de hoy, queda por resolver el destino de varias solicitudes, entre ellas la petición de 3 millones a la Junta de Castilla y León para acometer una reforma integral de la Casa Consistorial que afectaría especialmente a la actual zona de oficinas de la 2ª planta y al salón de plenos.

Asimismo, no se sabe si se recibirá una subvención para ‘pagar la diferencia’ del coste de la pista deportiva polivalente del Polígono de Las Viñas I (el coste inicialmente previsto se pagará como estaba previsto con los Planes Provinciales de la Diputación, pero el proyecto ha aumentado de importe tras quedar desierta la primera licitación).

Además, está pendiente la subvención del proyecto Adapt Clima, una a nivel de Gobierno para poner en valor el camino de Águeda al Camping Municipal y la presa de Águeda (dentro de unas ayudas para la despoblación), una a través del Consorcio Transfronterizo para un proyecto sobre contrabando y las fortalezas de la Raya, y otras a través de Adecocir para la depuradora de Ivanrey, el Corredor Verde y el Polígono de Terralba.

En otro orden de cosas, en la rueda de la mañana del martes se repasaron las subvenciones recibidas en los últimos tiempos que han posibilitado una Generación de créditos en torno al Presupuesto 2023 por importe de 559.248,47€: 143.000€ para la 2ª fase del Campo de Carniceros, 7.000€ para ferias ganaderas, 14.000€ del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, 82.850€ para el proyecto Adapt Clima de la Red Cencyl, más de 18.000€ para las matrículas de los alumnos de 1 a 3 años de la Escuela Infantil, 56.624€ por la gratuidad de la Escuela Infantil, 6.000€ para la contratación de personas con discapacidad durante 90 días, 18.000€ del Plan de Optimización Energética de la Diputación y 12.000€ del Plan Sequía.