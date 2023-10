Un total de 66 niños celebran que ‘la Santidad vence’

Las parroquias mirobrigenses de El Salvador y San Cristóbal y la Delegación de Misiones de la Diócesis de Ciudad Rodrigo celebraron durante la mañana del sábado en las dependencias del Seminario Diocesano San Cayetano una nueva edición de Holywins, la conmemoración promovida en el seno de la Iglesia Católica como contraposición a la anglosajona de Halloween, para así ‘demostrar’ que ‘La Santidad vence’ (que traducido literalmente al inglés es ‘Holy wins’).

Tal y como se preveía ya que este año, al no haber una jornada laborable no lectiva en el calendario como en ocasiones anteriores (no ha habido puente educativo por el Día de Todos los Santos al caer en miércoles), se ha tenido que organizar en sábado (día de la semana en el que de por sí hay otro tipo de actividades para los niños mirobrigenses, como competiciones deportivas), este Holywins 2023 ha contado con menos participantes que en años anteriores.

Pese a todo, hubo una destacada asistencia, con 66 chavales involucrados, algunos de los cuales acudieron disfrazados, tanto de motivos religiosos como de superhéroes. Holywins arrancó en la Capilla Mayor del Seminario, con la bienvenida por parte de José María Rodríguez-Veleiro, delegado de Misiones y párroco de El Salvador. Tras cantar una canción y sacarse una gran foto de familia, los chavales fueron repartidos en 4 grupos según su nivel educativo: Infantil, 1º y 2º de Primaria; 3º de Primaria; 4º de Primaria; y 5º y 6º de Primaria.

Conducidos por chavales de la ESO, los grupos fueron rotando por 4 talleres situados en otras tantas dependencias del Seminario: uno de cocina en el que elaboraron trufas; uno de manualidades con la Hermana Guillermina; otro de Baile con Mayka de las Zumba Sisters; y un Trivial, dirigido por el rector del Seminario, Anselmo Matilla. Esa rotación por los talleres tuvo un parón a media mañana para almorzar, cerrándose la actividad con un baile conjunto para terminar de “celebrar la vida con los mejores superhéroes del mundo, los santos”.