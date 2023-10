M [28-29 OCT] El Benjamín del Ciudad Rodrigo suma su primer punto tras lograr igualar 5 desventajas

Tras haber caído derrotado en las tres primeras jornadas ligueras, el Benjamín del Ciudad Rodrigo consiguió en la mañana del sábado estrenar su casillero de puntos en esta temporada en la que ha regresado tras una década de ausencia (su última presencia fue en la 2013/2014)- a la 1ª División Provincial de la categoría, que hay que recordar que es muy exigente al estar toda la élite del fútbol de la provincia (ya que en benjamines no hay categorías regionales).

El Ciudad Rodrigo tuvo enfrente al Guijuelo, firmando un buen partido, jugándole de tú a tú y teniendo incluso opciones para ganar en los compases finales, aunque curiosamente fue a remolque en el marcador en todo momento, pero sin dejar de luchar: hasta 5 veces se puso por delante el equipo chacinero y en las 5 ocasiones consiguió la igualada el conjunto mirobrigense.

El Guijuelo estrenó la mañana (que comenzó a las 10.30 horas, media hora más pronto de lo habitual en los Campos de Toñete) en el primer minuto de juego, igualando el Ciudad Rodrigo por 1ª vez en el 7’, con un tanto del gran protagonista local en materia goleadora, Juan. En el 15’, los visitantes se adelantaron de nuevo, siendo otra vez Juan el encargado de empatar en el 21’. Este tanto fue rápidamente replicado con el 2-3, resultado con el que el partido se fue al descanso.

A la vuelta, fue Manuel el que empató en el 27’, con un tiro bien resuelto desde la derecha. Tras una ocasión por equipo que se fue rozando el palo, el que volvió a acertar fue el Guijuelo, en el 32’, al aprovechar un rechace en un córner. Juan puso el 4-4 un par de minutos después, en una acción personal en la que arrancó en ¾ de campo y resolvió arriba. El Guijuelo estrelló un balón en el larguero (Marco cogió a continuación el balón en la línea), antes de volver a marcar en el 43’, con un disparo lejano por alto.

La última igualada de la mañana llegó en el 40’, de la mano de Juan, quién ganó el balón en la frontal y marcó. Quedaban todavía 10 largos minutos, pero no hubo más goles, siendo las ocasiones más claras por parte de los locales (el Guijuelo también tuvo alguna), pero no hubo acierto: el portero del Guijuelo hizo un enorme despeje a una media chilena de Juan; y un disparo de cerca de Fran se estrelló en el palo izquierdo tras rozarlo el portero (se lanzó un córner al que no se pudo sacar partido).

[Por parte del Ciudad Rodrigo CF jugaron Marco, Fran, Kevin, Manuel, Vasile, Juan, Ander, Máximo, Pablo, Gonzalo, Rubén y Mateo; y por parte del Guijuelo, Hugo, Gonzalo, Daniel, Simeonov, Julen, Samuel, Adam, Miguel, Carlos, Fidalgo y Mario].