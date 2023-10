Adezos promueve las Jornadas Gastronómicas Micológicas en el Oeste Salmantino

El Grupo de Acción Local ADEZOS presentaba este viernes en Vitigudino el nuevo Proyecto Fungi Rural, iniciativa incluida en el programa de cooperación Leader de Desarrollo Rural de Castilla y León, gestionado por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León.

En este nuevo proyecto micológico participan seis grupos de Acción Local de Castilla y León, además de Adezos como representante salmantino, cinco más de las provincias de Zamora, Ávila, Palencia, Burgos y Adezos de Salamanca. El proyecto engloba actuaciones conjuntas e individuales en cada territorio.

Entre las actividades previstas en el Oeste Salmantino se encuentran una exposición itinerante de 12 paneles, relacionada con la micología. Esta muestra, abierta a todo el público interesado, ha comenzado en Trabanca y seguirá en Villavieja de Yeltes y Villaseco de los Gamitos, para finalizar recorriendo numerosos municipios del Oeste Salmantino hasta marzo de 2024.

Otra de las actividades incluidas en el proyecto Fungi Rural será la organización de tres salidas al campo para la recolección de setas junto con una conferencia micológica, que se desarrollarán en Villavieja de Yeltes, Aldeadávila y Pereña de la Ribera. Además, todo ello estará complementado con las Jornadas Gastronómicas Micológicas de Otoño, evento que agrupa a varios restaurantes del territorio, y que se complementará con unas nuevas Jornadas Gastronómicas Micológicas de Primavera en el mes de marzo.

Como señala el secretario de Adezos e impulsor del proyecto de micología, Conrado Calvo, la finalidad de estas Jornadas Gastronómicas Micológicas “es resaltar el mundo de la micología a través de un grupo de restaurantes que ofrecen conjuntamente una serie de menús en cada establecimiento, sábados y domingos en el periodo comprendido entre el 4 y el 26 de noviembre. Los menús de cada restaurante pueden verse en la web de Adezos y se publicarán también en las redes sociales.

¿En que sitios se pueden degustar estos menús micológicos?

En Casa Guarde, en Aldeadávila de la Ribera; Restaurante El Retiro, en Vitigudino; Restaurante Exarritare, en Sardón de los Frailes; Casa Conrado, en Villaseco de los Gamitos; en los restaurantes Las Cadenas y Las Ventas, de Ledesma; y en la Mesa del Conde, en San Felices de los Gallegos.

Estas no son las primeras jornadas gastronómicas y micológicas que promueve Adezos, ¿qué grado de aceptación tiene la gastronomía micológica en el Oeste Salmantino?

El interés del público va en aumento en todo aquello relacionado con la micología, cada año el público se preocupa más y le gusta más participar en este tipo de eventos.

¿Qué le diría a ese público aún reacio al consumo de setas?

La persona que es reacia a las setas no tratamos de convencerla de lo contrario, aunque a aquellos a los que la micología les suena un poco extraño, les aconsejaría que se preocupen por conocerlo más en profundidad porque en el mundo culinario la micología tiene mucho que decir. Y respecto a los micólogos o micófagos que se dedican a recoger setas del campo, que no recojan ninguna si no la conocen, que las dejen allí que están mejor.

¿Las setas que se comercializan en restauración son seguras?

Por supuesto. Las setas que se utilizan en gastronomía se comercializan a través de canales de distribución con su número de registro sanitario y bajo rigurosos controles para identificar que el producto ofrece todas las garantías sanitarias y de calidad.

¿Qué tiene que hacer una persona que quiera degustar uno de los menús que se ofrecen en estas Jornadas?

Pues simplemente ir la web de Adezos donde encontrará los menús de cada restaurante, con sus correspondiente número de teléfono, al que deberá llamar y hacer la reserva. Aunque a aquellos a los que le guste la gastronomía micológica, yo les recomendaría que recorran los siete restaurantes que están en estas Jornadas Micológicas porque cada uno tiene unas propuestas culinarias muy interesantes, y todas ellas muy diferentes.