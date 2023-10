Un Halloween de terror en los Cines Van Dyck Tormes

Desde este viernes 27 de octubre hasta el miércoles 1 de noviembre, un ciclo especial de terror en los Cines Van Dyck Tormes reunirá diez títulos del género. De clásicos como ‘El exorcista’ a estrenos como ‘Five Nights at Freddy’s’

Ningún género cinematográfico se asocia tanto a una fecha concreta del año como el terror a Halloween. Para amantes de las películas de miedo, los Cines Van Dyck Tormes proponen un ciclo especial: seis días (del 27 de octubre al 1 de noviembre) y diez títulos en total, con varios programas dobles (por el precio de una sola entrada) y opciones para todos los gustos. Habrá clásicos, pero también estrenos; un photocall de inauguración con cosplayers, sorteos de carteles, merchandising especial, talleres de maquillaje, uñas y peinados gracias a la colaboración del Centro de Formacion Profesional Hernández Vera y muchas más sorpresas.

El ciclo da comienzo el viernes 27, cuando se proyectarán seguidas dos joyas del neoyorquino Ari Aster: 'Midsommar' y 'Hereditary', ambas consideradas de culto. El terror de autor da paso al familiar el sábado 28, cuando nuestras salas de cine recuperan 'Pesadilla antes de Navidad' (que celebra su 30 aniversario) y otro clásico como 'Gremlins', que el año que viene cumple 40 años. El domingo 29 toma protagonismo uno de los filmes fundamentales de todos los tiempos: 'El exorcista', de William Friedkin. Los tormentos de la pobre Regan (Linda Blair), de su sufrida madre (Ellen Burstyn) y de ese padre Karras en crisis de fe siguen poniendo los pelos de punta igual que cuando se estrenó en 1973. Solo un año más tarde vería la luz 'La matanza de Texas', de Tobe Hopper, que puede considerarse el origen del género slasher. Todavía hoy marca la senda de esos psicópatas sangrientos que se ceban con víctimas indefensas, como el payaso de la reciente (y brutal) 'Terrifier 2'; de ahí que ambas se reúnan en un programa doble el lunes 30.

Todo recorrido por el terror debe hacer parada en Japón, cuna de algunas cintas cruciales. La mítica 'Ringu', de 1998, dio lugar a un popular remake de Hollywood -'The Ring'- y nos hará desconfiar siempre de los televisores (y de las cintas de vídeo, y de los pozos). Las dos podrán verse, seguidas, el martes 31 por solo 6€. Y por último, el miércoles 1 de noviembre está marcado en el calendario de los aficionados al género: será el estreno de 'Five Nights at Freddy’s', adaptación del exitoso videojuego de terror.

