Caos en La Moncloa

No soy el más indicado para adoctrinar a nadie. Únicamente quiero recordar que en la Biblia –y también en la práctica del día a día- se pone de manifiesto que no es bueno servir a dos señores a la vez, so pena de utilizar distinto rasero para cada uno de ellos. Si eso dice el sentido común refiriéndose a dos señores, será mucho más crítico cuando se intente servir no a dos, sino o todo el que se acerque a ese avispado siervo. Como España es diferente, aquí sí tenemos un responsable ¿? del gobierno dispuesto a satisfacer su ambición a base de servir a todos los enemigos de España. Puede sonar muy fuerte el término “enemigo de España”, pero no se me ocurre otro más ajustado a la realidad.

Los partidos independentistas no se cortan a la hora de pregonar a los cuatro vientos los acuerdos que tienen YA firmados con Sánchez: amnistía y referéndum, para empezar. A continuación, vendrán AVES, nuevas autovías, condonación de deudas, embestidas al idioma castellano, acoso a las FCSE, etc. Ya sabemos lo que vale la palabra dada por el mitómano. Conozco más de un mentiroso que, a pesar de la inconsciencia con que mienten, no pueden evitar su momento de sonrojo. Nuestro presidente en funciones tiene la cara de granito. Ya ha demostrado su habilidad para proclamar una medida y la contraria, procurando no despeinarse. Así pues, cuando explique las exigencias que ha debido aceptar para conseguir el apoyo de los enemigos de España, no se las van a creer ni sus votantes. Volverán a aparecer, camufladas en el BOE, todas las peticiones que, en declaraciones a los medios nunca podrían concederse, pero que justificarán como remedio para una mejor convivencia y ¡cómo no! para alcanzar ese progresismo que nadie ve. Luego, cuando salgan publicados los índices del chef Tezanos, y aseguren que los precios y la deuda están bajando, el paro disminuyendo y la economía como una moto, supongo que imitarán al avestruz, aunque, para su desgracia y la nuestra, volverán a tropezar en la misma piedra

No todo va a ser derrotismo. Hurgando hasta el fondo en el lado bueno de las cosas, en España todavía podemos presumir de ser únicos en nuestra forma de entender y explicar lo que es la verdadera democracia. En algo teníamos que ser punteros –digo punteros, no puñeteros-, y claro que lo somos. Ninguna democracia de nuestro entorno ha sido capaz de formar gobierno con dos partidos que presumen de no tener nada en común, sin haber desintegrado a la nación en una sola legislatura. Darle tiempo a Sánchez y todo se andará. Cada vez estamos más cerca.

Que no se duerma en los laureles el Adenauer porque de Tetuán no lo tiene fácil. Los independentistas no quieren sillones, sólo necesitan embajadas y cajeros. Las primeras, para dejar bien claro que no quieren depender de ninguna institución central; los segundos, para solicitar algún “trasvase” cuando, a base de vivir a cuerpo de rey, agoten sus propios recursos.

Los actuales socios de gobierno, ¡y qué socios!, también se ponen a la cola de las prebendas No quieren ser menos que los periféricos y Sánchez está urdiendo alguna maniobra que sirva para contrarrestarlos. La mezcla de churras y merinas no ha surtido el efecto buscado. La batuta de Pablo Iglesias dirigió la coral izquierdista con mano de hierro. Embaucó a más de un “cabeza de cartel” y logró escarbar en los cimientos del PSOE. Haciendo uso de su opulencia –con pólvora del rey, como siempre- Sánchez inventó carteras “a la carta”. Los perroflautas de la Puerta del Sol, en menos de 24 horas, pasaron de las rastas a la moqueta. ¡Y qué pronto aprendieron a colocarse ante un micro para estar media hora sin decir nada! Acabábamos de descubrir lo poco que se necesita para ser ministro de Sánchez. El invento no funcionó, pero no hizo nada para enderezar esta nave sin rumbo, a pesar de la nada despreciable cifra de millones que despilfarraban tanto/a ministro/a con cartera, pero sin cabeza.

Amortizado el bluf de Pablo Iglesias, el conglomerado Podemos/IU ha saltado por los aires. La aparición en escena de Yolanda Díaz ha sido un forúnculo en la entrepierna de Sánchez. Agotado su “cartel” en Galicia, se vino a Madrid para estar más cerca de la ubre. No ha perdido el tiempo. El socio de gobierno, sobre el papel, sigue figurando. Sale un vicepresidente y entra una vicepresidenta. Sánchez no se inmuta, pero la gallega ha dinamitado su tranquilidad. Al chantaje de los independentistas, ahora debe sumar el de sus compañeros de cartera. Además de “exigir” que España rompa relaciones con Israel, ahora piden la semana laboral de cuatro días. Lo próximo será vacaciones de nueve meses.

El grave conflicto entre Gaza e Israel ha venido a trastornar más la situación. España forma parte de la UE, cuyo Consejo preside este semestre, y debe posicionarse con arreglo a su tradicional postura. Es sospechoso que ninguna organización de izquierdas se mostrara rotundamente contraria a la incursión de Hamás en territorio israelí, acción que ocasionó más de mil muertos y doscientos secuestrados. Las imágenes eran provocativas y crueles. Todo el mundo tiene derecho a la propia defensa, y los terroristas de Hamás también lo saben. Pensar que Israel iba a poner la otra mejilla es ridículo. Todas las guerras son injustas y ninguna nación que tenga medios se queda de brazos cruzados. Los tratados internacionales dejan muy claro lo que no se pude hacer en cualquier conflicto. Vista la clara desproporción de medios a favor de Israel, a Hamás sólo puede haberle movido a semejante agresión a “tumba abierta” el deseo de internacionalizar el conflicto.

Por culpa del anti judaísmo que impera en la izquierda y en el mundo musulmán. la sociedad está dividida en dos bloques, pero las filias y fobias de unos y otros son claramente asimétricas. Ni mucho menos existe equidad en los rechazos. Los medios de comunicación afines al gobierno ¿cuánta publicidad han hecho de manifestaciones en contra de la invasión de Ucrania? ¿y cuántas condenando la barbarie de Hamás? El Equipo Sanchista de Opiniones Sincronizadas (ESOS) ya se ha encargado de difundir a los cuatros vientos que Hamás no es una organización terrorista. No, no lo es ni lo será ¡Hamás! En Oriente Próximo hay muy pocos pueblos libres de terrorismo, doctrina que exportan a las naciones democráticas.