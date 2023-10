Las lluvias destapan “deficiencias” en las obras del Paseo Verde y el Campo de Toledo

En el largo Pleno vivido por el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo en la tarde-noche del viernes, 32 minutos se dedicaron a asuntos ‘muy lejanos’. Por un lado, se aprobó una Declaración institucional tras el ataque terrorista de Hamás a objetivos civiles y militares a Israel, en la cual, además de condenarse los ataques y mostrarse la solidaridad con las víctimas, se solicitó el cese de la violencia, la liberación de los rehenes, que cualquier acto se haga en el marco del derecho internacional, o que las partes garanticen el acceso a la ayuda humanitaria, además de “invitar a la Comunidad Internacional” a hacer efectiva la solución de los dos estados.

Y por otro lado, se debatió la moción que está presentando el PP en toda España “contra la tramitación de una Ley de Amnistía”. Lo único ‘local’ –y ‘salvable’- de este infumable debate en un Pleno de Ciudad Rodrigo fue que el portavoz adjunto del PSOE, Carlos Fernández Chanca, manifestó que le venía “como anillo al dedo al PP para camuflar la subida impositiva” que se había aprobado minutos antes; mientras que el portavoz del PP, Víctor Gómez, dijo que “los mirobrigenses suspenderán en morales” a los socialistas por estar de acuerdo con la amnistía. Como se esperaba, PP y Vox votaron a favor de la moción, y el PSOE en contra.

La otra moción que se acabó debatiendo (Vox retiró la suya) fue la del PSOE que solicitaba la elaboración de un estudio sobre las barreras arquitectónicas existentes y que se fijasen partidas presupuestarias para irlas eliminando. El concejal de Obras Ramón Sastre dijo que el mapa de barreras “está hecho desde el primer día que entramos”, por lo que Carmen Lorenzo le invitó a que “lo presenten en Comisión”.

Respecto al hecho de que haya una partida específica para barreras, Ramón Sastre dijo que “está metido en otras partidas; no hace falta llamarlo así”, añadiendo que “queda bonito el nombre, pero el nombre es el nombre”, evocando que la partida que había con el Equipo de Gobierno de PSOE, Izquierda Unida y Ciudadanos para ese fin no se llegó a gastar nunca convenientemente, por lo que “es irrisorio lo que me viene a decir”.

De este modo, el PP votó en contra de la moción, y también Vox, al expresar su portavoz Patricia Martín que “me parece excesivo crear una partida de 20.000€ sin saber en qué se va a gastar concretamente”. Dentro de su intervención, Carmen Lorenzo también criticó el estado de varios puntos de la Avenida de Salamanca y la calle Santa Clara (“he tenido que ayudar a subir a una persona los pontones”).

En materia de urbanismo, el turno de ruegos y preguntas dejó una notoria noticia, a raíz de una pregunta de Raquel Enríquez: tanto el Paseo Verde/Paseo de la Constitución como el Campo de Toledo necesitan intervenciones para arreglar las “deficiencias” que se han detectado tras las intensas lluvias de los últimos días. En el Paseo Verde, donde el PSOE ya denunció hace unos meses que con el riego automático ya se generaban charcos, se esparcirá una capa de filler sobre la actual de gravilla para facilitar la evacuación de agua hacia los tragantes.

Mientras, en el Campo de Toledo, Ramón Sastre explicó que en la mañana del viernes se habían estado revisando durante dos horas todas las deficiencias que habían destapado las lluvias, que se van a solventar con la creación de dos tragantes en el Campo de Toledo, o unas rejillas en la acera a la altura del Bar Ema83. Según explicó, a la hora de revisar la zona, se ha descubierto que había una lata taponando una rejilla (con lo cual no estuvo operativa para evacuar agua), y que en un canalón de la Estación había encajado un paraguas (no se sabe muy bien por qué), con lo cual tampoco pudo funcionar con normalidad.

Enlazando obras y futuro, está previsto que el antiguo Badulake sea cedido a la Asociación de Vecinos del Valle de San Martín para la realización de sus actividades, una vez acaben todas las obras del entorno y se vacíe de los materiales que actualmente alberga, según explicó Ana María Castaño. Precisamente, está pendiente la actuación de reforma en el vecino Mercado de Abastos, comentando Vanesa García que se ha esperado a que pase el período estival. De forma inminente se van a reformar los baños, y queda para más adelante el cambio del suelo, que se tiene que licitar de nuevo.

Sobre una obra ya realizada, la del arreglo de un tramo del patio del Colegio San Francisco para evitar el barro, Carmen Lorenzo mostró su preocupación por los bordillos que han quedado alrededor de los árboles, contestando Ramón Sastre que el proyecto lo realizó así un técnico municipal, y que “cuando estaba peligroso era anteriormente”, replicando la edil socialista que “bonito está, pero práctico no es”.

Sobre árboles, Raquel Enríquez se interesó por la problemática de los estorninos en la Avenida de Béjar, recordando que los vecinos se vienen quejando desde principios del verano. José Manuel Jerez contestó que únicamente lo han pedido por escrito “hace 4 días”, y que además “lo que no podemos en verano es podar los árboles”. Respecto a soluciones futuras para espantar a los estorninos, Rubén Benito expuso que se han descartado ultrasonidos o pirotecnia, fijándose como objetivo intentar ahuyentarlos el año que viene “en el inicio de la dormida”.

También de cara al año futuro, Ana María Castaño explicó, tras quejarse Carlos Fernández Chanca de que a la Feria Medieval no se le da la misma consideración que a otras Ferias (en especial, que se celebre el Mercadillo sabatino con eventos al lado, cuando durante la Feria del Caballo sí se suprime), que ya ha habido conversaciones con Rodericus para solucionar estas cuestiones en 2024.

Ana María Castaño fue también una de las protagonistas del inesperado debate en torno a las actividades juveniles que se generó a raíz de preguntar Raquel Enríquez cuáles eran las ‘cuestiones logísticas’ que habían motivado la suspensión del torneo de futbolín. La delegada del área explicó que fue debido a la rotura de uno de los mangos dos días antes, criticando a partir de entonces Raquel Enríquez la colección de suspensiones de actividades juveniles que se vienen produciendo (alguna de las cuales, como una ruta en bicicleta que se iba a hacer el 3 de junio, no se ha llegado a recuperar).

La anterior delegada, Paola Martín Muñoz, apuntó que es debido a la falta de interés de los jóvenes, que no acuden y tampoco responden a las convocatorias, replicando Raquel Enríquez que más bien es debido a una “dejadez absoluta”, porque hubo unos años con el tripartito que sí se organizaron actividades con éxito: “el anterior Equipo de Gobierno se lo dejó en bandeja y no quisieron aprovecharlo”. Como ejemplos puso que la web de juventud lleva sin actualizar desde 2021 (incluso remite al anterior lugar donde se realizaban actividades juveniles, el Espacio i); o que no se ha llegado a ejecutar el Plan de Juventud que se elaboró con la involucración de 853 jóvenes: “si antes se conseguía [movilizar a los jóvenes] y ahora no, el problema no es de los jóvenes”.