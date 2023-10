Vitigudino agradece a Nieves García su dedicación como enfermera durante 44 años

El Alcalde de Vitigudino, Javier Muñiz, hacía entrega este sábado a Nieves García de una placa en reconocimiento a su labor como enfermera en esta localidad durante 44 años y tras haber alcanzado la jubilación el pasado mes de agosto. Junto a la entrega de la placa, el teniente de alcalde, José Antonio Pérez Blanco, entregaba también a Nieves García un ramo de flores.

El acto tenía lugar tras el postre de una comida-homenaje promovida por el Ayuntamiento y que se celebraba en el Restaurante El Quijote con la asistencia de 170 personas, todas ellas antiguos pacientes. En una breve intervención, Javier Muñiz agradecía a Nieves García su dedicación y entrega a los vecinos de Vitigudino y destacaba la gran participación de vecinos en el evento, lo que “se corresponde con la calidad humana y profesional de la homenajeada”, por lo que indicó que “puedes estar contenta con el cariño que te han demostrado”.

En su intervención, Muñiz señaló que “estamos aquí para darte las gracias por ser una gran profesional y una gran persona, por haber dedicado 44 años de tu vida a curarnos y a cuidarnos física y en muchos casos psicológica y mentalmente. Por estar siempre pendiente y preocupada por el desarrollo de la Sanidad en Vitigudino y su comarca, por ser una profesional tan cercana y tan familiar, y por tener siempre una palabra de ánimo, de consuelo y de comprensión en situaciones delicadas. Gracias y enhorabuena –añadió- por tener vocación de enfermera y ejercerla. Por todas estas cosas y por tu forma de trabajar, actitudes y talantes que no se pagan con una nómina, había que hacer algo por tu jubilación; y aquí estamos tus pacientes, tus vecinos, tus compañeros y tus amigos. Muchas gracias. Pero tengo que decir una cosa, por supuesto con cariño, y es que no me gusta nada que te jubiles. Muchas gracias y que tengas una muy feliz y larga jubilación en compañía de tu familia”, concluyó.

Por su parte, la homenajeada, totalmente emocionada, agradeció “todo el cariño, no solo el de hoy, sino el que a lo largo de los años me habéis dado”, así como la organización de este homenaje. Asimismo, Nieves García señaló que “siempre me he sentido parte de Vitigudino, nunca me he sentido farinata”, recordando que llegó muy joven “después de recorrer media España con mi padre”, un lugar donde “fui a encontrar mi pareja, mi compañero de vida”, Poli, quien “tiene parte de culpa de que no me haya movido de esta zona”.

Con la voz entrecortada por la emoción, Nieves subrayó que “lo más importante en la vida no es el cargo ni la profesión que uno ejerza sino el saberse ganar el cariño y el respeto de la gente”, aspectos que la enfermera de Vitigudino ha conseguido en sus 44 años de profesión y por lo que “con eso ya me doy más que agradecida”, añadiendo que “ha sido muy fácil trabajar todos estos años” porque “ir a trabajar era ir a disfrutar de la gran tarea de una enfermera que tiene que prestar cuidados a la gente que atiende y hacerlo de la mejor manera posible y para eso sí que he puesto todo mi empeño”, recordando los viajes de noche de regreso a Vitigudino desde Salamanca tras asistir a cursos de formación, “era lo que más me costaba, venir sola porque era la única que vivía en Vitigudino”.

Asimismo, Nieves señaló tener un “recuerdo muy especial de todos los que he tratado y hoy no se encuentran entre nosotros”, especialmente cuando ejerciendo su profesión recorría las calles de Vitigudino y recordaba a los que había atendido en cada una de las casas por las que pasaba y “a los que llevo en el recuerdo”. También recordó y agradeció a los serenos que en sus primeros años en Vitigudino le acompañaban en cada casa que visitaba, así como a los miembros de Protección Civil por su trabajo durante la vacunación COVID en el frontón, además de los médicos con los que ha trabajado por haberle dado su confianza para desempeñar su profesión como entendía que debía hacerlo.

Para finalizar, Nieves destacó la buena acogida que siempre ha recibido en cada uno de los pueblos en los que ha ejercido su profesión, recordando a todos que, “aunque esté jubilada, seré la enfermera para lo que haga falta, y que estaré en Vitigudino hasta el último día de mi vida”.

En declaraciones a LAS ARRIBES AL DÍA, Nieves señalaba estar “muy emocionada y muy agradecida porque no esperaba esta respuesta. Sé que la gente me quiere mucho, porque siempre me lo han demostrado, pero estar tan acompañada, para mí ha sido una emoción muy grande”.

También durante este acto intervinieron algunos de sus pacientes para agradecer su labor y los cuidados que recibieron de la homenajeada. Especialmente emotivas fueron las palabras dedicadas por Adolfo Vicente pronunciadas por su mujer, Puri. Además, varias de las que fueron sus compañeras, algunas ya jubiladas, también pronunciaron unas palabras para desearle a Nieves una “feliz y merecida jubilación”.