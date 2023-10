El PP aprueba en solitario una subida generalizada de impuestos y tasas para el año 2024

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo celebró a última hora de la tarde del viernes un Pleno Ordinario que acabó por alcanzar una duración que hacía mucho tiempo que no se daba: 2h.52’. Dejando a un lado los ruegos y preguntas finales, con temáticas variadas, el punto que se llevó más tiempo fue el debate de la modificación de las ordenanzas fiscales municipales para el ejercicio 2024, que traen algo que hacía también bastante tiempo (desde el año 2016) que no se producía: una subida generalizada de los impuestos y tasas municipales, por la cual el Ayuntamiento recaudará más de 1 millón de euros adicional a lo que ahora recauda.

Como afeó al PP el portavoz adjunto del PSOE Carlos Fernández Chanca (Juan Tomás Muñoz estuvo ausente por motivos personales), en esta ocasión los populares no habían corrido a convocar una rueda de prensa para presentar las modificaciones tras la Comisión de Hacienda correspondiente como era tradición, sino que se aguardó ‘al último instante’, es decir, a la cita del Pleno, durante el cual tampoco se explicaron de forma detallada. A continuación, repasamos la práctica totalidad de las modificaciones (dejamos fuera algunas que no tienen repercusión directa para el ciudadano):

-Impuesto de Bienes Inmuebles: Se aumentan los tipos de gravamen tanto para los bienes de naturaleza urbana como rústica, que según mencionó el concejal de Hacienda, Rodrigo Toribio, no se tocaban desde el año 2013. El delegado del área indicó que la subida media para el bolsillo de los mirobrigenses será de 45€, aunque Carlos Fernández Chanca dijo que la media real es de 73€, teniendo en cuenta el número de inmuebles que hay en Ciudad Rodrigo (cerca de 10.000) y que la subida supondrá unos 700.000€ más de recaudación.

Además, se suprime uno de los supuestos que daba derecho a bonificación en el IBI, en concreto, se elimina la bonificación del 50% durante 5 años para los inmuebles residenciales en los que se incorporen sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar para autoconsumo.

-Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica: Según se comentó desde el PSOE, la subida es de alrededor de un 20% por vehículo, apuntando Rodrigo Toribio que la subida media será de 10€, aunque obviamente, todo dependerá de lo que se pague en función de la potencia o envergadura del vehículo.

Por explicarlo de una forma más sencilla, en lo que respecta a turismos, aquellos que ahora pagan 16,43€ de impuesto de Circulación, pasarán a pagar 20€ a partir de 2024; los que pagan 46,77€, 56€; los que pagan 98,94€, 119€; los que pagan 125,85€, 151€; y los que pagan 158,92€, 191€. En lo que se refiere a tractores, que también depende de los caballos fiscales, hasta ahora se pagaba 23,01€, 38,78€ ó 117,05€, mientras que los nuevos importes son 28€, 47€ y 140€.

En materia de camiones, donde se paga en función de la carga útil, los que abonan 59,42€ al año, pasan a tener que pagar 71€; los que pagan 117,05€, 140€; los que pagan 166,69€, 200€; y los que abonan 208,36€, 250€. En lo que respecta a los autobuses, donde se paga por el número de plazas, los de hasta 21 abonarán 140€ al año (frente a los 117,05€ actuales); los de 21 a 50 plazas, 200€ (hasta ahora 166,69€); y los de más de 50 plazas, 250€ (208,36€).

Respecto a los remolques y semirremolques, pasan de pagar 24,78€, 38,78€ y 117,05€ a 30€, 47€ y 140€, respectivamente. Por último, el impuesto de los ciclomotores pasa de 5,75€ a 7€; y en materia de motos, los que ahora pagan 6,06€, en 2024 abonarán 7€; los de 10,39€, 12€; los de 21,15€, 25€; los de 42,83€, 51€; y los de 86,33€, un total de 104€.

-Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras: Se modifica el tipo de gravamen, del 2,25% al 2,70%, lo que implica una subida de un 20%. Como en el IBI, se suprime la bonificación del 50% en este Impuesto a construcciones, instalaciones u obras que incorporen sistemas para el aprovechamiento eléctrico o térmico de la energía solar para autoconsumo.

-Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (plusvalías): El tipo que se aplica a la base pasa del 26% al 30% (lo que implicará en su conjunto que el Ayuntamiento recaude 20.000€ más).

-Tasa por reservas de vía pública para aparcamiento, carga y descarga de mercancías de cualquier clase: Por la reserva de espacios o prohibición de estacionamiento, se pasa a pagar en el recinto amurallado, de 46,25€ a 56€ por cada paso (máximo 4 metros de lateral), y fuera de murallas, de 36€ a 43€; y por la reserva de dominio público para instalaciones de punto de recarga de vehículos eléctricos homologados, se pasa, por cada plaza de aparcamiento, de 100€ dentro de murallas y 80€ fuera de las mismas a una tarifa única de 320€.

-Tasas por la prestación de servicios en las instalaciones deportivas municipales y utilización de las mismas: Se recogen subidas para todas las instalaciones (salvo alguna excepción, como las pistas de atletismo, cuyo uso sigue siendo gratuito). Respecto a los servicios más usados, en el Pabellón Eladio Jiménez, el uso de la pista principal aumenta de 9€ a 11€ la hora (y de 11€ a 13,5€ con agua caliente); y el del frontón, de 8€ a 10€ con agua caliente y 6€ a 7,5€ sin agua caliente.

En el frontón del Valle de San Martín, el uso de la luz sube de 1,5€ a 2€ (sin luz sigue siendo gratis); mientas que en las vecinas pistas de pádel, el uso de la pista por hora y media sube de 8€ a 10€ (el recargo por la luz también aumenta de 1,5€ a 2€), suprimiéndose la bonificación del 50% que tenían jubilados y menores de 18 años. Mientras, por los Campos de Toñete, se pasa de pagar 24,5€ por hora a 30€ (igualmente el uso de la luz sube de 1,5€ a 2€).

-Tasa por prestación de los servicios en Escuelas municipales, talleres ocupacionales y actividades de ocio y tiempo libre organizadas por el Ayuntamiento: En la Escuela de Música, aumenta para empezar el precio de la matrícula: para los empadronados en Ciudad Rodrigo, de 30,84€ a 37€; y para los no empadronados, de 48,98€ a 59€, mientras que el coste del material crece de 4,11€ a 5€. Asimismo, se incrementan las tarifas de las distintas enseñanzas.

El coste del Taller Municipal de Gaita y Tamboril crece de 14,98€ a 18€ al mes; mientras que el del Taller de Pintura, de 92,65€ a 111€ por todo el curso. Asimismo, se incrementan los precios del resto de talleres de Baile Charro, Canto y Percusión o Restauración de muebles. Por los que se pagaba 14,98€ al mes, ahora se abonará 18€; y por los que se abonaba 19,98€, 24€.

-Tasa por prestación de los servicios de alcantarillado y depuración: Suben todos los conceptos, en función del IPC, un 2,3%.

-Tasa por suministro de agua: También se suben todos los conceptos un 2,3% en función del IPC.

-Tasa del Cementerio municipal: Se incrementan asimismo los distintos conceptos, siendo lo más destacado (teniendo en cuenta los usos más habituales) que los nichos modernos pasan de 1.252,64€ a 1.378€ (en la fila central) y de 1.024,88€ a 1.127€ (en las otras filas); y los nichos para cenizas, de 700€ a 770€.

-Tasa por la adquisición de localidades para el Teatro Nuevo Fernando Arrabal, entradas al Museo del Orinal y otras actividades culturales: Suben los precios de las entradas: las del Teatro Nuevo, donde hay diferentes precios dependiendo del caché de la compañía y de la ubicación en el Teatro, 1 ó 2€ cada una; y las del Museo del Orinal, de 2€ a 5€, explicando Rodrigo Toribio durante el Pleno que ésta última subida era debida a una actualización que se quiere hacer en el Museo, habilitando nuevas salas.

-Tasa reguladora del precio público por la utilización privativa de las instalaciones de carácter cultural y otras: El coste de alquilar el Teatro Nuevo para la realización de actos y obras con taquillaje por parte de entidades privadas (salvo que sean benéficas) queda fijado en 600€ (hasta ahora era de un 20% del taquillaje, con un mínimo de 500€).

> EL DEBATE

A la hora de defender esta modificación de las ordenanzas, Rodrigo Toribio indicó que parten de que la Constitución marca que deben equilibrar ingresos y gastos, y que toca subir los ingresos debido a que se han incrementado los gastos. Al respecto, mencionó como causas la invasión de Ucrania, la nueva Guerra en Oriente Próximo, la subida energética (expuso que el gasto del Ayuntamiento en energía creció 480.000€ en 2022, quedando en 1.057.317€), las modificaciones normativas estatales que han incrementado el sueldo de los trabajadores municipales sin recibir ayudas por parte del Gobierno central, o que la inflación ha crecido un 23% desde la última subida de impuestos municipal en 2016.

En palabras de Rodrigo Toribio, “pedimos al ciudadano un esfuerzo, porque de otra manera los servicios públicos se resentirían”, y el objetivo es que “el Ayuntamiento siga como hasta ahora, siendo un impulso para la ciudad”, manteniendo “los servicios a los ciudadanos y las actividades: no queremos cerrar servicios públicos”, añadiendo que el no subir impuestos sería “temerario, debemos hacerlo por el contexto actual”: “no somos diferentes a las empresas y familias”.

Respecto a las distintas modificaciones, Rodrigo Toribio defendió por ejemplo que la actualización del IBI es “similar a otros ayuntamientos como Béjar y Astorga”; en torno al impuesto de Circulación, que es “de los más baratos”; que el gasto de la Escuela de Música es un 228% superior a sus ingresos, o que el del Museo del Orinal es un 182% mayor, defendiendo en conjunto que “esto lo van a tener que hacer otros Ayuntamientos”.

El Partido Popular fue el único en apoyar esta subida, rechazándola la oposición, y además con contundencia. Para el PSOE, se trata de una subida “brutal, llamativa y exagerada”, pese a que el concejal de Hacienda lo hubiese “adornado mucho” en su explicación. Para Carlos Fernández Chanca, esta subida “va en contra del discurso del PP, atenta contra sus principios”, considerando que “Feijóo les pondrá mala nota: les ha faltado subir el precio de las chuches”.

Desde su punto de vista, esta subida es debida a que “la fiesta se acabó; toca pagar los excesos de electoralismo de 2022, y le toca pagar a los mirobrigenses”, considerando que el “poquito esfuerzo” que había llegado a mencionar Rodrigo Toribio no se corresponde con el más de un millón de euros de subida general: “es un muchito”, lamentando que, si se estimaba que era necesario recaudar más, no se hubiese hecho una política de contención en el gasto. Teniendo en cuenta la población de la ciudad, cada ciudadano pagará de media 90€ más que hasta ahora, lo cual “atenaza el futuro de los mirobrigenses”, criticando que “hasta morirse va a ser caro en Ciudad Rodrigo” (ya que suben las tasas del Cementerio).

Por su parte, Patricia Martín Miguel, de Vox, denunció que “se pretende sangrar a los ciudadanos para continuar con el gasto desmedido”, apuntando que “hacen buenos a los socialistas”. Desde su punto de vista, la subida es “un desprecio a los votantes, producto de su mayoría absoluta”, denunciando especialmente el aumento del impuesto de plusvalías: “la mayoría de los ayuntamientos no lo cobran, y aquí el PP lo aumenta; es un robo”, viéndolo en su conjunto una “avaricia impositiva de este Ayuntamiento”: “los ciudadanos ya hacen un sobreesfuerzo diario en la cesta de la compra para que venga ahora el Ayuntamiento a darnos la puntilla; no queremos un Ayuntamiento rico que haga pobre al ciudadano”.

Aludiendo a que Rodrigo Toribio había presumido de haberse alcanzado la deuda 0 (lo cual fue “fácil”, ya que por la pandemia hubo un año en que hubo ingresos pero no gastos grandes como el del Carnaval) y de que el Ayuntamiento paga a los proveedores a los 3,18 días de medía, Patricia Martín dijo que “no sólo debería ser el que mejor paga, sino también el que mejor cobra”, por aquello de que no se ha cobrado la carne de los toros del último Carnaval. La portavoz de Vox pidió que se estudie cada servicio, para ver que su uso sea “proporcional y adecuado”.

> MÁS ALLÁ DEL DEBATE

En su intervención, Carlos Fernández Chanca recordó unas palabras pronunciadas por el actual alcalde Marcos Iglesias el 17 de septiembre de 2015, cuando el Equipo de Gobierno de PSOE e Izquierda Unida (con el apoyo de Ciudadanos), aprobó la última subida de impuestos: “subir los impuestos supone atentar contra las familias, los empresarios, los parados, los autónomos, etc.; supone no crear empleo y cohibir a nuestra ciudad”, comentándole irónicamente que “lo que antes era malo, hoy es bueno, ¿verdad?”.

Marcos Iglesias no intervino en el debate de las ordenanzas, pero en el turno de ruegos y preguntas, Patricia Martín quiso saber si el alcalde creía que los mirobrigenses le hubieran votado en mayo si hubieran sabido lo de esta “sangrante subida”. Iglesias contestó que le hubieran votado “porque saben que hay un Equipo de Gobierno que está 24 horas con ellos” (Patricia Martín le recordó que eso es su obligación, no ningún “mérito”), añadiendo que “creo que la ciudadanía lo va a entender, a pesar de que nos cueste”, porque “la contrapartida es que los colegios no tengan calefacción, cerrar la piscina,...: con todo el dolor hemos tenido que actualizar los impuestos”.

Iglesias -que dijo que si él estuviera en la oposición, votaría en contra de la subida- retó a Patricia Martín a que diga de donde recortaría ella el gasto, a lo que la portavoz de Vox dijo en ese momento que “hay que analizar si los servicios son proporcionales a su uso”. Previamente, había expuesto como “fórmula” eliminar el gasto superfluo, mencionando el gasto en luces de Navidad, la instalación de la pista de hielo, el gasto en palmeras (“tantas y tan caras”), o la falta de cobro de la carne de las reses del Carnaval.

Desde Vox se había presentado como moción la propuesta de rebaja del Impuesto de Circulación, de un 10% para los vehículos de particulares y de un 25% para los vehículos comerciales de autónomos y empresas, pero la moción fue retirada, tras hacerle ver PP y PSOE que era ‘ilegal’, ya que, en base a la Ley de Bases de Régimen Local, no puede haber distinciones en el Impuesto (en este caso, entre vehículos particulares y comerciales).