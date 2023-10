Willy: "En el CD Guijuelo somos una gran familia y se ve en el campo"

Willy Ibáñez, jugador del CD Guijuelo, ha atendido a SALAMANCArtv AL DÍA para hablar de toda la actualidad de su equipo.

Visión del equipo: "Las sensaciones son muy buenas en general y los nuevos se han adaptado rápido a lo que es el Guijuelo. Somos una gran familia y se ve en el campo. Me esperaba un buen inicio porque el año pasado ya demostramos que en casa seríamos peligrosos. Las primeras visitas eran complicadas, pero hemos podido rascar puntos fuera de casa".

Cogiendo minutos: "Quiero aprovechar cada oportunidad que me dé el míster para ayudar al grupo. Mario Sánchez me pide que esté bien colocado tácticamente, que hable, que ayude a los centrales con las coberturas y con balón me recalca que busque a los interiores".

Salto como futbolista: "El año pasado era sub23 y aprendí mucho de mis compañeros al escucharles en lo que me decían gracias a su experiencia. Estoy asentado en la categoría y he mejorado, mientras que físicamente estoy trabajando porque es un punto extra para hacer la diferencia".

Rayo Cantabria: "Esperamos un filial con gente joven y dinámica, por lo que cuenta con futbolistas con calidad como los extremos o los interiores. Debemos estar concentrados para ganar en casa".

Sporting de Gijón para la Copa: "Está ahí, pero aún no lo tenemos en mente porque hay partidos de Liga por medio. Es un histórico y seguro que le viene bien al club porque Gijón está relativamente cerca. Ojalá haya un lleno en el Municipal porque ellos tienen mucha afición".

Salamanca UDS y su hermano Mario: "Les sigo cada año y él suele entrenar con el primer equipo. Les deseo lo mejor y tienen muy buen equipo, aunque no es una categoría sencilla y seguro que estarán cerca del ascenso. Hablo mucho con Mario y le digo que escuche a gente como Diego Benito o Amaro para que aprenda en el día a día, que es lo que le servirá para crecer".