Temor en Vitigudino por que el Centro de Salud se quede con un solo médico de guardia

La ausencia de médicos está originando que la Gerencia de Atención Primaria ‘tire’ de uno de los dos médicos de guardia en Vitigudino para cubrir este servicio en otros centros de salud, con el riesgo que supone dejar un solo equipo de urgencias en un centro que tiene adscritas más de 6.000 tarjetas sanitarias y con pueblos a 30 minutos en coche.

Según han puesto de manifiesto profesionales del Centro de Salud de Vitigudino, los médicos vienen realizando una media de entre 8 y 9 guardias al mes desde que a principios del verano de 2022 se les 'adjudicase' realizar las guardias del Subcentro de Urgencias de Villarino aquellas jornadas en las que no fuera posible cubrir la guardia con los médicos adscritos a él, propuesta que “aceptamos porque nos amenazaron con que si no se cubría Villarino se quitaba uno de los dos equipos de Vitigudino”.

Pero lejos de mejorar la situación, porque “esperábamos que fuera algo puntual hasta que hubiera más personal o un concurso de traslado, llevamos dos años con la misma dinámica, haciendo entre 8 y 9 guardias, las de Vitigudino más las de Villarino”, a las que ahora suman algunas puntuales en el Centro de Salud de Lumbrales.

De acuerdo con las mismas fuentes, “hace dos meses desde la Gerencia llaman para decirnos que el médico de guardia de Lumbrales no puede ir y que teníamos que ir uno de Vitigudino a cubrirla como algo puntual, y aunque no quisieron dar la orden por escrito, se cubrió”. Pero lo que parecía iba a ser un caso puntual, desde el Centro de Salud de Vitigudino temen que se convierta en algo habitual después de que en el pasado puente del Pilar, nuevamente, uno de los dos médicos de guardia adscritos al Centro de Salud de Vitigudino tuviera que realizar la guardia en el Centro de Salud de Lumbrales.

La escasez de personal sanitario en el medio rural, unido a que los médicos a partir de los 55 años no están obligados a hacer guardias, se está ‘parcheando’ con la disposición de algunos profesionales a ‘machacarse’ a guardias, pero ya incluso esa disposición no es suficiente.

Por ello, el temor de que Vitigudino se quede con un solo equipo de urgencias se acrecienta, pues recuerdan cómo se pasó hace ya algún tiempo de tres a dos equipos de urgencias, lo que de producirse repercutiría negativamente en el servicio de atención a una zona de salud con más de 6.000 tarjetas sanitarias, donde el 48% de la población supera los 65 años, con algunos municipios a 100 kilómetros de un hospital y a 30 minutos de Vitigudino, y sin UVI móvil medicalizada.

También de estos hechos ha tenido conocimiento el alcalde de Vitigudino, Javier Muñiz, quien mostraba a este diario su malestar por lo que parece sea algo irremediable. “En Vitigudino no puede haber un solo médico de guardia por el número de cartillas y por la lejanía de algunos municipios”, señalaba. “El Centro de Salud de Vitigudino no puede estar sin médico las dos horas que puede llevar atender una urgencia, por ejemplo, en Villavieja, Villares de Yeltes o Fuentes de Masueco. Si desde el principio se dotó a este Centro de Salud con tres equipos de urgencias, sería por algo. Ya quitaron uno y nos callamos, pero si tienen pensado dejar solo un médico, tomaremos las medidas necesarias para que eso no ocurra”, concluía.