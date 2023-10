Santolino finaliza el rally de Marruecos con buenas sensaciones para el Dakar

Lorenzo Santolino (Sherco) ha llegado al final del Rally du Maroc, su última carrera antes del Dakar, de la que saca buenas conclusiones por el ritmo y la constancia, aunque no lo ha podido redondear con un buen resultado en la clasificación final por la hora que perdió el martes tras romper la transmisión con una piedra. El salmantino finaliza undécimo en la general, pero descontando la hora larga que perdió reparando en el desierto hubiera sido séptimo tras otro octavo lugar en la última etapa, de nuevo entre los principales pilotos del próximo Dakar.

La quinta etapa en línea era la más corta de esta edición, 151 kilómetros de bucle con salida y llegada en Merzouga, con 40 kilómetros de duna y algunos puntos complicados de navegación en los que había que estar muy atento.

Tras la avería del martes, el salmantino logró llegar a meta para no ser descalificado, pero hoy salía al fondo de los pilotos élite, en el puesto 16, uno de los primeros en entrar en pista. De nuevo ha marcado un buen parcial intermedio y ha llegado a meta octavo. La victoria de etapa ha sido para Pablo Quintanilla (Honda), la general la ha gando Toby Price (KTM), con Santolino undécimo, y con los puntos obtenidos por la segunda plaza final, Luciano Benavides (Husqvarna) se ha proclamado campeón del mundo.

“Una etapa corta, pero con terrenos variados y había algún punto de navegación de ponerle mucha atención. Al margen de que he alcanzado algún piloto que salía delante y he cogido polvo, he cometido un error en una dona que me he quedado clavado por cambiar el rumo y ahorrarme metros”, ha comentado.

“En general, un rally de Marruecos muy positivo, con buenas sensaciones. Quedan dos meses para el Dakar y afinar algunos detalles que podemos mejorar. El resultado de la general no acompaña por el problema del martes, pero muy contento de haber encontrado buenas sensaciones y un ritmo no muy lejano de los pilotos de cabeza”, asegura. A falta de alguna jornada de pruebas, Santolino espera ya la disputa del próximo Dakar, su sexta participación, del 5 al 19 de enero en Arabia Saudí.