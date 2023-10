13 localidades de la comarca reciben hasta 3.600€ de subvención del Plan de Cauces 2023

El servicio de Gestión de Servicios Urbanos del Área de Fomento de la Diputación de Salamanca ha resuelto la convocatoria de subvenciones correspondiente al ejercicio 2023 para la limpieza de tramos urbanos de cauces de ríos por parte de municipios de la provincia de menos de 20.000 habitantes (es decir, todos menos la capital). A este ‘Plan de Cauces 2023’ presentaron su solicitud un total de 89 municipios de la provincia, 18 de ellos de la comarca mirobrigense.

Según figura en la resolución, han sido desestimadas 4 solicitudes en total, entre ellas las de El Sahúgo (por no quedar acreditado el carácter urbano del tramo de cauce para el que se solicitaba la limpieza y desbroce) y Serradilla del Llano (por no presentar en plazo la documentación requerida para la subsanación de la solicitud). En lo que respecta a las 85 solicitudes admitidas, se ha concedido subvención a 65 municipios, quedando los 20 restantes en una lista de espera (al no llegar el crédito presupuestario para todos).

Entre los 65 municipios beneficiados hay 13 de la comarca mirobrigense, que recibirán hasta 3.600€ procedentes de la Diputación de Salamanca, que asume hasta el 90% del importe subvencionable, que no puede superar como en años previos los 4.000€, cantidad fijada por el desbroce y limpieza de 2.500 metros cuadrados (a razón de 1,6€ el metro cuadrado).

Esos 3.600€ llegarán a 6 localidades de la comarca mirobrigense: Morasverdes, que quería limpiar hasta 6.029 metros cuadrados del río Morasverdes; Puebla de Yeltes, que busca limpiar hasta 6.500 metros cuadrados del Arroyo de Altejos; Retortillo, que solicitó ayuda para limpiar 2.775 metros cuadrados del Regato Caganchas; Saelices el Chico, que quería limpiar 6.480 metros cuadrados de su Arroyo Grande; Serradilla del Arroyo, que solicitó ayuda para limpiar 3.487 metros cuadrados de su Arroyo Serradilla; y Villasrubias, que pidió subvención para 4.391 metros cuadrados de su Regato. Una subvención muy cercana, 3.598,70€, llegarán a Robleda para limpiar 2.499,10 metros cuadrados de su Arroyo.

A las otras 6 localidades de la comarca beneficiadas llegará menos dinero, ya que habían propuesto menos metros cuadrados para desbrozar y limpiar, con la excepción de Ciudad Rodrigo, que sí había planteado el máximo de 2.500 metros cuadrados. Sin embargo, debido a su volumen poblacional, sólo se le va a subvencionar el 70% del coste (2.800€), debiendo aportar el Consistorio mirobrigense el 30% restante hasta completar los 4.000€ de inversión.

Según explica José Manuel Jerez a Ciudad Rodrigo Al Día, la actuación que se va a realizar con este dinero será limpiar el margen del río Águeda entre el Puente Mayor y el Puente Nuevo correspondiente al Arrabal del Puente (junto a la calle Barreros), donde hay bastante maleza. Está previsto llevar a cabo la actuación durante este otoño, una vez “caiga la hoja”.

Por detrás de Ciudad Rodrigo, Castraz recibe 2.608,42€ para limpiar 1.811,40 metros cuadrados de su Arroyo Chico; Martín de Yeltes obtiene 2.225,30€ para limpiar 1.545,35 metros cuadrados del Arroyo Caganchas; El Maíllo, 2.126,76€ para actuar en 1.476,92 metros cuadrados de los arroyos Grande, Chico y Chorrero; Cabrillas, 1.814,40€ para intervenir en 1.260 metros cuadrados del Regato Bajondo; y Aldea del Obispo, 895,68€ para limpiar 622 metros cuadrados del Regato Aldea del Obispo.

En lo que respecta a las 3 solicitudes de la comarca mirobrigense que han quedado en reserva, corresponden a La Fuente de San Esteban (para el Arroyo Tumba Fraile de Boadilla), Fuenteguinaldo (para La Poza y Arroyo) y Fuentes de Oñoro (para el Arroyo Rivera del Campo).