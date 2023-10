Santolino paga un error, pero se mantiene sólido en Marruecos

Lorenzo Santolino (Sherco) sigue en la lucha por los primeros puestos en el Rally du Maroc, donde está cosechando buenas sensaciones en la última prueba antes del próximo Dakar en el mes de enero. El salmantino ha sido séptimo mejor tiempo este lunes y ocupa la misma plaza en la general provisional, tras ceder la sexta que ha conservado las tres primeras jornadas del rally.

La segunda etapa en línea tenía de nuevo inicio y final en Zagora, con un bucle de 336 kilómetros similar al del domingo, una especial trazada próxima a la frontera entre Marruecos y Argelia protagonizada íntegramente en terrenos pedregoso, en el que Santolino se está encontrando bien. De nuevo, el salmantino salía de los primeros a pista ya que sigue centrado en la preparación y tener ritmo y no ha jugado la baza estratégica para intentar liderar alguna etapa.

Santolino ha tomado la salida pasadas las 8 de la mañana hora local y ha mantenido un buen ritmo hasta que ha cometido un pequeño error de navegación que le ha costado un minuto en confirmar un rumbo ligeramente desviado. A partir de ahí, ha visto escapar a Ignacio Cornejo (Honda) con el que se disputaba la sexta posición de la general, pero ha mantenido a raya a otros pilotos que salían por detrás y que le podían alcanzar. La victoria de etapa ha sido para Toscha Schareina (Honda), que no ha tenido inconveniente en salir primero y ganar, seguido de Price (KTM) y Cornejo. Precisamente con el chileno cede posición en la general Santolino, que ahora es séptimo a 14.30 del líder Price, que adelanta a Ross Branch (Hero).

“Al principio de la etapa he ido bastante cerca, en general ha ido bien toda la etapa, lástima en un punto que me he desviado un poco, he visto que no iba perfecto, he rectificado y he perdido un minuto como máximo. Había algún punto de duda en la etapa, pero aprovechando las trazas he navegado bien. Creo que el ritmo es bueno, hay terrenos en los que somos ya muy competitivos, en otros nos falta un poco. En general me encuentro bien con la moto y el trabajo que se ha venido haciendo todo este año se refleja en el resultado, más allá de la posición, fijándose más en los tiempos”, ha comentado.

Este martes, cuarta etapa en línea entre Zagora y Merzouga, 343 kilómetros de especial mezcla de arena y tierra con un paso de dunas final en esa conocida zona, donde son muchos los pilotos que entrenan durante el año.