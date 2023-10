El PSOE lamenta que el PP se ría “reiteradamente” de los mirobrigenses con Las Viñas II

El Partido Socialista de Ciudad Rodrigo ofreció en la mañana del lunes una rueda de prensa en torno a un asunto “recurrente” -como ellos mismos lo definieron-: la demora en la ejecución del Polígono Industrial Las Viñas II por parte de la Junta de Castilla y León, que consideran imprescindible para que haya empleo, y que así pueda detenerse el continuo bajón del padrón poblacional de la comarca (“si no, no se va a desarrollar”), apuntando que “la comarca se merece esta oportunidad y el PP no se la está dando”.

Esta rueda de prensa del PSOE venía motivada por la última novedad en torno a Las Viñas II por parte de la Junta, desvelada en una respuesta parlamentaria precisamente al procurador Juan Luis Cepa: en estos momentos “se están realizando labores de estudio para la elaboración de un contrato-programa con la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl)” para la transmisión de los citados terrenos desde el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICE).

Para el PSOE, se trata de una “nueva excusa”, que “demuestra que no hay intención de hacer nada” según Juan Luis Cepa, porque, desde su punto de vista, si esa hubiera sido la verdadera intención inicial, la partida en torno a Las Viñas II que aparece en el Presupuesto de la Junta para 2023 habría aparecido consignada al Somacyl y no al ICE, como así ha ocurrido (más aún cuando al Somacyl ya se le había concedido potestad para ‘ejecutar polígonos’). De este modo, consideran que es una señal más de que “el PP se ha reído reiteradamente de los mirobrigenses sin vergüenza alguna”, en palabras de Juan Tomás Muñoz.

Al respecto, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo recordó que los primeros trámites en torno al Polígono de Las Viñas II ya han cumplido la mayoría de edad, ya que comenzaron el 19 de julio de 2005, mientras que la 1ª vez que apareció en los Presupuestos de la Junta (con 8 millones de euros) fue en 2008. Yendo un poco más allá, en agosto de 2011 se aprobó la primera unidad de ejecución del Polígono.

Sin embargo, todo esto no ha sido más que un “cachondeo” a los mirobrigenses: “han pasado 12 años [desde la aprobación de la unidad de ejecución] y no se vislumbra nada nuevo; todo son excusas para no hacer nada” (recordaron por ejemplo que hace unos años se alegó la problemática de la escombrera que se había generado en los terrenos), definiendo la situación Juan Luis Cepa como “absolutamente grave”.

El PSOE lamenta que “todo lo que se ha hecho ya ha caducado”, explicando Juan Luis Cepa que en los Presupuestos de la Junta para 2021, por iniciativa de la procuradora mirobrigense María Montero, se incluyó una partida de 100.000€ para hacer un estudio en torno al Polígono, lo que el PSOE podía ver razonable al estar el proyecto inicial ya “obsoleto”, pero tampoco se ha ejecutado.

Tras ello, en los Presupuestos para 2023 llegó la “sorpresa” de la consignación de 1 millón de euros, pero el año ha ido pasando y tampoco se ha hecho nada, encontrándose con la respuesta de la Junta a finales de agosto de que el problema ahora es el cambio de empresa pública. Al respecto, el PSOE resaltó que es la 4ª empresa pública de la Junta por la que pasa el proyecto del Polígono: Gesturcal, ADE Parques, ICE, y si se completan los trámites, Somacyl.

Para Juan Tomás Muñoz, visto lo visto, el proyecto “no tiene visos de que avance”, añadiendo Juan Luis Cepa que otro síntoma de ello es que la Junta ha consignado a fondos europeos Next Generation numerosos proyectos ‘históricos’ que tenía pendientes (como la Estación de Autobuses, las obras de la Catedral,...) pero curiosamente Las Viñas II no ha sido incluido, lo que también refleja que “el PP nunca ha creído en el proyecto”.

En torno a los polígonos, el PSOE resaltó en la mañana del lunes que la iniciativa para poner en marcha suelo público a nivel municipal con el Polígono de Terralba también ha pinchado en hueso: la primera licitación ha sido “un fracaso” (ninguna empresa se interesó por la ejecución del proyecto), y ahora se requiere de una nueva licitación que puede ir precedida de otro estudio previo.

Los socialistas mencionaron asimismo en su comparecencia que a día de hoy “no hay nada” de las ayudas a la Raya hispano-portuguesa que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, anunció tanto en el debate de investidura como en el debate de política general autonómica. Frente a ello, Juan Luis Cepa considera que el Gobierno de España “está cumpliendo”, con la expansión del 5G y la fibra óptica, o las mejoras en materia ferroviaria (aunque “más lento de lo que nos gustaría”).