El asfaltado de la Avenida de Béjar no se reanudará como mínimo hasta el día 26

Los mirobrigenses seguirán padeciendo al menos semana y media más el actual estado -con la superficie fresada- de la Avenida de Béjar (desde la confluencia con las calles Cardenal Tavera y Laguna hacia abajo), ya que la operación de asfaltado de la que está pendiente no se retomará como mínimo hasta el jueves 26, según le han comunicado al Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, que en esta intervención es mero ‘espectador’, ya que la obra corre a cargo de la Junta de Castilla y León a través de varias empresas.

Como hemos ido publicando, la operación de asfaltado de las avenidas de España y de Béjar, del Campo de Toledo, de la zona de dársenas de la Estación de Autobuses, de la Plaza de Herradores y de la Glorieta del Árbol Gordo, comenzó el martes 3, desarrollándose con normalidad hasta el viernes 6, jornada durante la cual se asfaltó el primer tramo de la Avenida de Béjar. Sin embargo, ese día dejó de funcionar la planta de producción del aglomerado, lo que llevó a que los camiones que habían sido subcontratados para proceder a realizar el asfaltado en Ciudad Rodrigo fueran ‘devueltos’ a su empresa, que los envió a otra localidad.

El problema es que estos camiones no regresarán a Ciudad Rodrigo hasta que no concluyan su actual tarea (parece que es en la provincia de Cáceres). Así, en principio, los camiones no estarán libres hasta el jueves 26, pero las lluvias que se esperan para los próximos días (y que ya están cayendo) pueden hacer que la fecha se vaya retrasando, al tenerse que paralizar los trabajos que están llevando a cabo estos días (lo seguro es que no retornarán a Miróbriga hasta que no los hayan culminado por completo).

De este modo, más allá del día 26, una fecha más ‘realista’ para que regresen los camiones y se retome el asfaltado de la Avenida de Béjar es la semana que llevará de octubre a noviembre, con el Día de Todos los Santos justo en medio. Esto prorrogará el actual riesgo que existe para los peatones en la Avenida, al carecer de pasos de cebra desde la confluencia con las calles Laguna y Cardenal Tavera hacia abajo, además de todas las molestias que supone para la circulación de vehículos (especialmente a la hora de entrar o salir desde calles anexas a la Avenida, como Cárcabas).