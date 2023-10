El 3º Día | 16 Octubre

-El 7 de...: En la rifa de la festividad de la Virgen del Rosario en el barrio de El Puente, una de las manos inocentes fue Juan Benito, el gran pichichi de los últimos años de la cantera del Ciudad Rodrigo CF, que no pudo resistirse, al sacar el número 7, a hacer la celebración del jugador de fútbol más conocido con ese número de dorsal.

-Felicitaciones desde Burgos: El anterior fin de semana, el Prebenjamín del Ciudad Rodrigo jugó con 6 jugadores por voluntad propia para no aprovecharse de que su rival, el Cristo Rey Barrio Vidal, no tenía más que ese número de jugadores. Aunque el Club mirobrigense no ha mencionado el hecho en sus redes sociales, la noticia ha llegado hasta Burgos, transmitiendo su felicitación el técnico del Vadillos CF.

-La vida del portero: En el partido entre la UD Mirobrigense y el Sporting Carbajosa del domingo 8 en los Campos de Toñete, Omar marcó un gol en los primeros minutos desde su propio campo, al estar el portero rival ligeramente adelantado. A partir de ahí, el guardameta visitante quiso curarse en salud, tanto que incluso un compañero le dijo “se te va a caer la portería encima”. En la celebración del 1-2, el portero sí se enredó un poco fuera de su área, y teniendo en cuenta que ese tanto de Omar vino en el saque de centro del 0-1, otro compañero le dijo al guardameta: “a lo que hay que estar, que luego pasa lo que pasa”.

-Comparando: En un momento dado del partido, el árbitro, el conocido Alfonso Vicente, señaló una falta a favor del Sporting Carbajosa cerca del área mirobrigense, por la cual reclamaron tarjeta amarilla para el infractor. El colegiado les comentó “venís de una que es mucho más [del Sporting Carbajosa sobre el Ciudad Rodrigo]; esta no es ni prometedora [la acción]”.

-Cuidando al línea: En una tarde ‘tórrida’ en los Campos de Toñete, desde la grada estuvieron ‘cuidando’ al línea más cercano, intentando taparle el sol desde la distancia –cuando estaba justo a la altura de la grada- mediante un paraguas que los propios aficionados estaban usando como sombrilla, además de ofrecerle agua en otro momento. Posteriormente, esos mismos aficionados quisieron saber su nombre, y aunque de primeras no se lo dijo, empezaron a probar nombres hasta que les confirmó que se llamaba Manuel. Al finalizar el partido, los seguidores le dijeron “Manuel, te llevamos en el corazón”, reclamándole “un besito a la grada”, que este llegó a lanzar entre risas mientras se iba retirando.

-Menos celebraciones: En el momento de anotar el 1º gol el Infantil de Unionistas de Salamanca frente al Ciudad Rodrigo en la mañana sabatina en los Campos de Toñete, los jugadores capitalinos quisieron irse más hacia la línea de fondo en la celebración para perder el mayor tiempo posible, parándoles los pies el árbitro: “eh, chicos, para allá”.

-Las reglas: En otro instante, el árbitro señaló falta de un jugador de Unionistas sobre Isma en la disputa por el balón en un saque de banda, comentándole el colegiado “te saca dos cabezas, pero no puedes ir con los brazos”.

-El siguiente: Viendo que El Espinar Arlequín estaba jugando todo el partido con sólo 5 jugadores, una vez cayó el primer gol del III Senior en la tarde sabatina en Conde de Foxá, se pensó que todo iba a ser coser y cantar, comentando alguien en la grada “ahora ya les van a caer 10”. Como se sabe, ni mucho menos fueron 10, ya que incluso el III Senior acabó perdiendo (2-3), cumpliéndose el pronóstico en el siguiente encuentro, de juveniles: tras anotar el 5 Coruña FS su primer gol, acabaron alcanzando la decena.

-Fallo con premio: Entre unas cosas y otras, el partido del III Senior está más cerca del psicoanálisis que de otra cosa. En este apartado se puede incluir que, a la hora de disparar a puerta un jugador mirobrigense, el balón se marchó tan desviado de la portería que uno de los árbitros creyó que debía haber tocado en alguien por el camino, y ‘regaló’ un córner.

-Un fin de semana ajetreado: Tras ganar a primera hora del sábado con su equipo natural, el Cadete del Ciudad Rodrigo, al Sporting Carbajosa, Diego Martín inició el domingo en los Campos de Toñete, codirigiendo al Alevín Femenino del Ciudad Rodrigo. Sin embargo, no pudo quedarse al partido completo, marchándose unos minutos antes de su finalización para poder coger el bus que le llevó junto a los jugadores del Juvenil del Ciudad Rodrigo otra vez a Carbajosa, para medirse en la sobremesa de nuevo al Sporting Carbajosa, esta vez una categoría por encima, y anotando un gol.

-El paraguas que no falte: 3 partidos lleva esta temporada el Senior del Ciudad Rodrigo en el Francisco Mateos, y en los 3 se ha utilizado el paraguas: en el 1º y en el 3º para resguardarse de la lluvia, y en el 2º, para protegerse de los rayos del sol.

-En algún sitio del mundo: Este arranque de temporada ha traído la buena nueva de la vuelta a la vida del marcador del Francisco Mateos aunque este domingo, en el arranque del partido, tenía de salida una peculiar hora, que posteriormente dejó paso al 1-0 cuando marcó el Ciudad Rodrigo.

-Todo listo: La Feria de Teatro provocó la retirada de las gradas del Francisco Mateos, que posteriormente han sido usadas en la Feria del Caballo y en la Feria Medieval. Pasados estos eventos, en la tarde del domingo estaba ya preparada en la banda la estructura de una de esas gradas para proceder a montarla de nuevo.

-Con la barriga llena se ven las cosas mejor: La Cistérniga encajó en el Francisco Mateos su primera derrota de la temporada, pero al menos se fue con el estómago lleno.