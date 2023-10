Santolino, en la lucha de los favoritos en Marruecos

Lorenzo Santolino (Sherco) se mantiene en la lucha de los primeros puestos tras la segunda etapa del Rally du Maroc, que ha registrado menos diferencias y que permite al salmantino conservar la sexta plaza de la general provisional, pero más cerca del primero, tras una octava plaza en la etapa de este domingo.

La segunda etapa en línea ha puesto en marcha a los pilotos antes de las ocho de la mañana. Era la primera en la que se ponían en juego bonificaciones para los pilotos que iban abriendo pista, con segundos extra en función de los kilómetros que recorrieran al frente para compensar la pérdida de tiempo que acarrea abrir pista. De hecho, los primeros en salir al recorrido, en orden inverso al resultado del sábado, han estado entre los que más tiempo han cedido.

Santolino partía sexto tras el buen resultado del sábado y ha hecho un buen equilibrio entre la ventaja de salir en medio de los pilotos más rápidos y el tiempo que se cede al ir abriendo camino, sin referencias de los demás. El salmantino ha estado todo el día entre los mejores tiempos, con un segundo puesto en el primer way point, para después mantenerse entre el quinto y el séptimo, que ha sido su clasificación final; la etapa la ha ganado Toscha Schareina (Honda) con Santolino a 5.41. En la general, el salmantino se mantiene sexto, pero minuto y medio más cerca del líder, Ross Branch (Hero), uno de los grandes perjudicados del día por salir el primero.

“El día no ha ido mal, me he encontrado muy a gusto con los cambios que hemos hecho en la posición del manillar. En la primera zona con piedras, sin coger riesgos, iba cómodo y a buen ritmo. A partir del repostaje el terreno era más abierto y rápido, quizás he forzado un poco menos y me he dejado un poco de tiempo, pero he sido constante todo el día”, ha comentado.

“La jornada ha ido bien, pero hay margen de mejora con algunas zonas de navegación, pero son pequeños detalles de falta de kilómetros. Aunque hemos hecho carreras, he rodado poco en desierto y la navegación es distinta. En Marruecos he rodado tres días antes de la carrera, pero con todo me encuentro bien y día a día iremos mejorando”, ha dicho.