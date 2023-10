1Foto: Incivismo de buena mañana

Sin necesidad de acudir a lugares recónditos, en la mañana del domingo se podían encontrar en las calles mirobrigenses varios ejemplos de conciencia incívica relacionados con la basura. Por un lado, los dos contenedores de residuos sólidos urbanos situados en la confluencia de la calle Rastrillo con Santa Clara estaban ya a media mañana a rebosar, con restos incluso apilados en el exterior, pese a que no puede sacarse la basura hasta las 18.00 horas de la tarde dominical (tras no haberse podido hacer el sábado ya que en las mañanas del domingo no hay recogida).

Por otro lado, en los contenedores de reciclaje situados en la Avenida de Salamanca a la altura de la calle Hospicio se podían ver numerosas cajas de cartón (y similares) esparcidas fuera del contenedor correspondiente, pese a que éste, aunque pudiera tener algún resto en su interior, no estaba ni mucho menos lleno. Por último, alguna persona había decidido usar una de las papeleras situadas en la Avenida de España, en las cercanías del Paseo de la Estación, como ‘contenedor de basura’, especialmente de restos que deberían reciclarse.