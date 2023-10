Santolino, sexto en una gran primera etapa en Marruecos

Lorenzo Santolino (Sherco) ha protagonizado una gran primera etapa en el Rally de Marruecos, última cita antes del próximo Dakar y donde se está midiendo con la mayoría de equipos y pilotos que partirán como favoritos en enero en Arabia. El salmantino ha sido sexto en la etapa, mismo puesto que ocupa en la general, tras una buena combinación de ritmo, navegación y velocidad.

La primera etapa en línea ha puesto a prueba a los participantes con un menú agotador. Los primeros motoristas en salir se han puesto en marcha a las 4.30 de la mañana para hacer 300 kilómetros de enlace como aperitivo para la especial de 318 kilómetros, más otros cien de enlace al final. Santolino tomaba la salida el quinto tras su buena prólogo del viernes, en la que marcó el octavo mejor tiempo, 30 segundos por detrás de Toscha Schareina (Honda). Los diez primeros podían elegir posición de salida, dando lugar a estrategias, y al salmantino le tocó la quinta.

Desde el quinto lugar en el orden de salida, Santolino ha administrado bien la estrategia en una jornada con una gran parte del recorrido protagonizado por terreno pedregoso y arenoso, aunque con pocas dunas. El salmantino ha estado todo el día entre los mejores y ha remontado posiciones al final de la jornada, del octavo en el penúltimo parcial a llegar a meta sexto. El triunfo de etapa, para Ross Branch (Hero), con Santolino a menos de nueve minutos, primer español clasificado; el salmantino es también sexto de la general a once minutos

“Etapa larga, hemos hecho 300 esta mañana y 314 de especial. Me he encontrado a gusto en el primer sector de piedras, luego he alcanzado a Noah y Cornejo, a pesar del polvo. Después del repostaje he pasado a Cornejo, en el kilómetro 150, he ido delante y con un ritmo que iba a gusto. Al final de las dunas he bajado un poco el ritmo y después venía una zona rápida con un poco de navegación, he dudado en algún sitio y Cornejo ha pasado delante, pero hemos llegado juntos”, ha comentado.

“Bien para ser la primera etapa que el cuerpo se tiene que adaptar al ritmo de carrera y a estas especiales largas. Es un buen comienzo, estoy contento de cómo ha ido”, ha dicho. Este domingo, segunda etapa en línea con 296 kilómetros de especial cronometrada y 100 de enlace por un terreno fundamentalmente de piedras y tierra, con algún paso de dunas.