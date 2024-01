"Tenemos que mirar al futuro con optimismo para seguir consiguiendo nuestros objetivos"

El próximo 24 de octubre Vitigudino acogerá ‘Impulso de mujer’, encuentro protagonizado por mujeres emprendedoras del oeste Salmantino y que se desarrollará en el Centro Cultural a partir de las 11:00 horas, una jornada promovida por el Grupo de Acción Local ADEZOS y que se encuadra en el marco de actuaciones de la estrategia de emprendimiento de la mujer rural de Castilla y León 2021-2023, de la Dirección General de Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León.

Como explica Mª Del Mar Sánchez Nieto, vicepresidenta de ADEZOS, ‘Impulso de mujer’ “es una jornada de reconocimiento a nuestras mujeres del oeste salmantino, que de una manera u otra han colaborado en nuestro desarrollo. Estaremos acompañadas por autoridades y por un grupo de mujeres que en su día apostaron por el mundo rural, además de una mesa redonda donde nos harán participes de sus experiencias. También contaremos con la presencia de Blanca Corroto González, agricultora y presidenta de ASAJA (Toledo), y con Lydia Bartolomé Nácar, (periodista), que desarrollarán la ponencia ‘La mujer pide paso’, donde nos transmitirán sus experiencias personales, así como la situación de la mujer en el ámbito rural”, añade.

¿Cuál es el objetivo de la jornada?

El objetivo de esta jornada es hacer un homenaje, reconocimiento y empoderar a las mujeres del mundo rural de nuestra comarca, esas mujeres que han trabajado duro y han apostado por nuestra tierra. Este acto lo hemos querido identificar con nuestro cartel. Como puede apreciarse, hemos unido varias generaciones, no nos queremos centrar en el pasado donde fue tan importarte el legado que nos dejaron nuestras abuelas ni en el presente actual con nuestro esfuerzo, sino también en el futuro y poder dejar a nuestras hijas y nietas el espíritu que nos une para seguir trabajando en el mundo rural y para la comarca.

Se pretende dar visibilidad a la mujer rural, porque cuando se habla del mundo rural, con la agricultura y ganadería coexisten otros sectores de desarrollo que podemos encontrarnos en la ciudad, claro está con sus diferencias, y que lo podremos contrastar con la revista digital que presentaremos ese día, en donde hemos plasmado las dos situaciones.

¿Cuáles son las principales dificultades que se encuentran las mujeres en el mundo rural, son muy distintas a las de la ciudad?

Debemos partir de la realidad y es que en la actualidad una mujer en el mundo rural no encuentra más dificultades que el hombre. Respecto a las diferencias entre mujeres rurales y mujeres urbanas, no son muy distintas ya que las zonas rurales han evolucionado considerablemente, y aunque todavía hay alguna carencia, no es tanta como se imaginan. Claro está que el éxodo de los pequeños pueblos existe, pero no es un impedimento, lo que tenemos es que mirar al futuro con optimismo para seguir consiguiendo nuestros objetivos.

¿A quién va dirigida la jornada?

Esta jornada va dirigida a tanto a mujeres como a hombres ya que las iniciativas pueden ser interesantes y no tienen género; y desde ADEZOS, que gestionaremos los próximos fondos europeos Leader para la creación, ampliación y modernización de empresas, ayudaremos a poner en marcha sus futuras iniciativas y cumplir sus sueños.

¿En qué consiste la jornada?

La jornada tiene dos partes claramente diferenciadas y son la mesa redonda moderada por otra mujer de la comarca, la periodista Lydia Bartolomé Nácar, y en ella intervendrán siete mujeres emprendedoras de la zona que nos contarán sus experiencias para sacar adelante sus negocios; y, a continuación, la presentación de la segunda edición de la revista digital Impulso de mujer, donde diez mujeres de nuestro territorio dan visibilidad a su trabajo diario.

Para finalizar la jornada y aprovechando la época, el acto finalizará con un showcooking donde se prepararán, en el momento, diferentes platos con productos micológicos y posteriormente se podrán degustar por los asistentes.

Solo me queda añadir que, como he dicho anteriormente, es un acto público sin necesidad de entrada y estaríamos encantados de contar con la presencia de todas aquellas personas que nos quieran acompañar.