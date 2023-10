Monleras reclama viviendas dignas en igualdad para los pueblos

Vecinos de distintos municipios de la conocida como España Vaciada se concentraron este sábado en sus respetivas plazas para reivindicar viviendas dignas en igualdad para los pueblos, respondiendo así a la convocatoria realizada por la plataforma de la Revuelta de la España Vaciada, organización que aglutina Colectivos Por un Mundo Rural Vivo y que está representada por Juan Jesús Delgado, concejal de Monleras.

La Revuelta de la España vaciada vuelve a salir a la calle en esta jornada reivindicativa, que cada año convoca en octubre bajo el nombre ‘Yo Paro Por Mi Pueblo’, para demostrar que quienes sufren el problema de la despoblación en los territorios rurales siguen luchando y planteando soluciones que reviertan esta situación. Como señalaba Juan Jesús Delgado, la despoblación no es consecuencia de una sola causa, es más, en los pueblos “hay alternativas de empleo pero en ocasiones la falta de vivienda impide quedarse en ellos”.

En Monleras, decenas de vecinos se concentraban en la Plaza del pueblo, lugar en el que se dio lectura a un manifiesto bajo el lema “Quiero mi hogar en este lugar”. En él se ponía de manifiesto “las trabas que se encuentran nuestros municipios para no perder población y para recibir a nuevos vecinos. A la carencia de servicios (escuelas, centros sanitarios próximos, farmacias, entidades bancarias, comercios, acceso a Internet, incluso de lugares de encuentro y ocio), se suma no solo la escasez de oportunidades laborales que aseguren el empleo a quienes quieren vivir aquí, sino también el problema de la falta de vivienda. Y es precisamente en esta escasez de vivienda donde ponemos este año el acento de nuestras reivindicaciones, ya que, sin ella no es posible el asentamiento poblacional”.

Por ello, hacen “un llamamiento público a la implicación de todas las instituciones y los agentes sociales ante este problema. Necesitamos que las políticas de vivienda en la España vaciada ofrezcan soluciones al problema de escasez o ausencia de casas de alquiler o venta a precios razonables. Para un primer asentamiento en el territorio se necesitan viviendas públicas de alquiler que ofrezcan a los jóvenes y a los nuevos vecinos la opción de poder elegir vivir en un pueblo”.

MANIFIESTO COMPLETO

“YO PARO POR MI PUEBLO” 7 OCTUBRE 2023

“Quiero mi hogar en este lugar”

La Revuelta de la España vaciada vuelve a salir a la calle en esta jornada reivindicativa, que cada año convoca en octubre bajo el lema YO PARO POR MI PUEBLO, para demostrar que seguimos luchando y planteando soluciones para revertir el problema de la despoblación en nuestros territorios.

Son muchas las trabas que se encuentran nuestros municipios para no perder población y para recibir a nuevos vecinos. A la carencia de servicios (escuelas, centros sanitarios próximos, farmacias, entidades bancarias, comercios, acceso a Internet, incluso de lugares de encuentro y ocio), se suma no solo la escasez de oportunidades laborales que aseguren el empleo a quienes quieren vivir aquí, sino también el problema de la falta de vivienda. Y es precisamente en esta escasez de vivienda donde ponemos este año el acento de nuestras reivindicaciones, ya que, sin ella no es posible el asentamiento poblacional. Así, el lema elegido en esta ocasión es: “Quiero mi hogar en este lugar”.

Por estos motivos nos concentramos hoy en las plazas de nuestros pueblos, para reclamar a las instituciones que trabajen por un modelo de país que no obligue a nadie a marchar de su territorio, sino que, por el contrario, permita a los nuevos pobladores de cualquier edad desarrollar su proyecto de vida en el mismo. Pedimos un modelo de país que posibilite que desde la España vaciada podamos ver el futuro con esperanza.

Volvemos a plantear la creación de un plan de retorno rural, con políticas activas de empleo, vivienda, comunicaciones y ocio, que ayuden a incentivar el retorno de esos jóvenes que viven en una ciudad, pero que querrían hacerlo en el medio rural. También pedimos la puesta en marcha de políticas encaminadas al asentamiento de nuevos residentes en territorios amenazados por la despoblación.

Hacemos un llamamiento público a la implicación de todas las instituciones y los agentes sociales ante este problema. Necesitamos que las políticas de vivienda en la España vaciada ofrezcan soluciones al problema de escasez o ausencia de casas de alquiler o venta a precios razonables. Para un primer asentamiento en el territorio se necesitan viviendas públicas de alquiler que ofrezcan a los jóvenes y a los nuevos vecinos la opción de poder elegir vivir en un pueblo.

No se puede seguir incentivando la construcción de viviendas públicas solo en las grandes ciudades. Así, los municipios que sufren el problema de la despoblación, especialmente en los territorios rurales, seguirán perdiendo habitantes y no podrán lograr sus expectativas de atraer a nuevos pobladores, por muchos servicios que estas puedan ofrecer.

No se trata solo de construir desde cero. Nuestros pueblos están llenos de casas vacías que nadie habita, y que en algunas ocasiones incluso se hallan abandonadas. La rehabilitación de viviendas devolvería su habitabilidad a muchas casas que sufren el abandono de sus propietarios y, al tiempo que favorecería la reactivación económica que necesitamos, contribuirían a transformar la imagen deteriorada por el paisaje de ruinas que presentan muchos pueblos.

Por todo lo dicho, reivindicamos el derecho en igualdad al acceso a una vivienda digna en los pueblos de la España vaciada, que ayude a la lucha contra la despoblación.

“Quiero mi hogar en este lugar” “Ser pocos no resta derechos”