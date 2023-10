Las Madrinas de Bogajo ofrendan a la Virgen del Rosario dos roscas y dos ramos de melapios

María Do Ceu Alves Bento y Mariana Alexandra Alves, madre e hija protagonizaron los actos tradicionales en honor a la Virgen del Rosario

Bogajo se vistió de gala este sábado para celebrar una de sus festividades más esperadas del año: la Fiesta de las Madrinas. Los vecinos se prepararon para disfrutar de una jornada llena de tradición y emociones, y que tuvo como protagonistas a las madrinas, madre e hija, María, Do Ceu Alves Bento y Mariana Alexandra Alves

La fiesta comenzaba en la mañana con un bonito pasacalles hasta la ermita del Humilladero encabezado por las madrinas y seguidas de la Corporación municipal con el alcalde Javier Castro al frente, además de acompañantes y decenas de vecinos, todos ellos bajo los sones de la gaita y el tamboril de Juan Antonio Muñoz Gómez, de Ciudad Rodrigo.

La celebración religiosa comenzó con la misa en honor a la Virgen del Rosario oficiada en la ermita por el párroco Jesús Gutiérrez. Tras la eucaristía, la procesión se puso en marcha, llevando a la Virgen del Rosario hasta la iglesia parroquial, donde se celebrarían los actos de la tarde, y que arrancaría con el rosario.

Bajo un sol de justicia se celebraría la procesión alrededor de la iglesia, para proseguir con la subasta de roscas y ramos de melapios, uno de los momentos más emocionantes de la tarde. Las roscas, decoradas con esmero y cariño, se subastaron con gran entusiasmo, alcanzando el precio de 65 euros cada una, mientras que los ramos de melapios, elemento singular de la fiesta de las Madrinas en Bogajo, se vendieron por 35 y 25 euros.

Cabe recordar que los ramos están formados por varias frutas de invierno como melapios y granadas, además de rosquillas, una de las reminiscencias de estas celebraciones en la comarca de Vitigudino.

Las madrinas se mostraban muy contentas de colaborar en una de las tradiciones más importantes de Bogajo, principalmente porque no son naturales de esta localidad: “Nos alegra por poder colaborar ya que no somos del pueblo pero vivimos aquí desde hace 14 años, y nos alegramos mucho de llegar a este momento para colaborar”, añadía María do Ceu Alves.

Ya entrada la noche, los habitantes de Bogajo y sus visitantes se reunirían en torno a una merienda-cena ofrecida por el Ayuntamiento, parrillada a base de chorizo, lomo, panceta y pincho moruno. El broche a la jornada lo pondría un baile amenizado por el dúo ‘Va por ti’.

