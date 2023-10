A partir de este jueves se podrán solicitar las becas escolares del Ayuntamiento

A partir de este jueves 5 de octubre se podrán solicitar las ayudas que concede el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo por la adquisición de libros de texto y material escolar fungible por parte de los alumnos empadronados en la ciudad que estén matriculados durante este curso 2023/2024 en centros educativos mirobrigenses, una vez el extracto de la convocatoria aparece publicado este miércoles en el Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca.

De este modo, hasta el 26 de octubre, las familias pueden presentar sus solicitudes de forma presencial en el Registro General del Ayuntamiento (en la Casa Consistorial, de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas), o a través de la Sede Electrónica, en la dirección https://ciudadrodrigo.sedelectronica.es/info.0. El modelo de solicitud se puede recoger en la Casa Consistorial, o bien descargarlo de la web municipal, en este enlace: https://www.ciudadrodrigo.es/ayuntamiento/wp-content/uploads/2023/10/SOLICITUD-AYUDA-ADQUISICION-LIBROS-MATERIAL-ESCOLAR-2023.pdf.

Junto al modelo de solicitud y las facturas de los gastos efectuados (entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de este año), se deberán adjuntar fotocopias del DNI, NIE o pasaporte del madre y padre, o del tutor legal (en caso de separación o divorcio, sólo hará falta la fotocopia del progenitor que tenga la custodia, debiéndose adjuntar la sentencia judicial de separación o divorcio, así como el convenio regulador de medidas paternofiliales); fotocopias del Libro de Familia y del título de familia numerosa; y de la Declaración de la Renta del año 2022.

En caso de no estar obligados a presentar la Renta, se debe adjuntar a la solicitud -según las circunstancias de cada solicitante- certificado de empresa de los miembros de la familia que ejerzan actividad laboral por cuenta ajena, justificantes de pago de las cuotas a la Seguridad Social si son autónomos, certificados de percepción de subsidios de desempleo, certificados de percepción de pensiones sean o no contributivas, y cualquier otro documento que se considere necesario para acreditar la situación económica y/o laboral. Asimismo, se debe presentar un certificado del número de cuenta bancaria a nombre del solicitante o fotocopia de la primera hoja de la libreta bancaria.

Como publicamos hace unos días, a estas ayudas pueden acceder los alumnos de los cuatro colegios, los dos IES, el Seminario San Cayetano, la Escuela de Adultos y el Centro de FP Nazaret Blanco, siempre que no tengan abierto expediente de absentismo escolar, que pertenezcan a familias cuyos miembros lleven empadronados al menos 6 meses en Ciudad Rodrigo (y que se mantengan durante todo el curso), que no tengan deudas tributarias con el Ayuntamiento, y cuya renta per cápita familiar no supere el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) de 2022, 8.106,28€.

En lo que respecta a los gastos, se pueden subvencionar libros de texto (si no están financiados por el Programa Releo) y material escolar fungible (cuadernos, lápices, pinturas, etc.), quedándose fuera mochilas, uniformes, ropa y material deportivo, estuches, fotocopias, ordenadores, impresoras, recibos de aportación cooperativa del aula, el material que no se considere expresamente didáctico escolar, y como novedad respecto a los últimos años, diccionarios, y dispositivos electrónicos como memorias USB, e-book o tablets.

Para los alumnos del 2º ciclo de Educación Infantil, la subvención máxima (depende de los gastos que justifiquen documentalmente) será de 80€; y para los de Educación Primaria, Educación Secundaria, Bachillerato, Ciclos Formativos y Educación Permanente de Adultos (es decir, los que estudien en la Escuela de Adultos), de 100€. Se puede solicitar más información llamando a los números de teléfono 923 49 84 00 (extensión 209) ó 664 43 60 40.