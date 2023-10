Ganaderos Unidos de Castilla y León anima a luchar por la supervivencia de las explotaciones de vacuno

La directiva de la asociación Ganaderos Unidos de Castilla y León se desplazó la noche del pasado lunes a Lumbrales para presentarse a los ganaderos de El Abadengo, e informar sobre la situación actual del sector del vacuno a causa de las enfermedades que afectan especialmente al vacuno, la Tuberculosis (saneamiento ganadero) y la Enfermedad Hemorrágica epizoótica (EHE).

El presidente de Ganaderos Unidos, Jacinto Sánchez, inició su intervención ante medio centenar de ganaderos de Lumbrales, Hinojosa. Sobradillo, Fuenteliante, Saldeana,.. presentando este movimiento de ganaderos salmantinos que surgió, de forma espontánea en Tamames en el mes de marzo "para luchar contra la tuberculosis bovina y que ahora hemos abierto para la EHE". En su dia recogimos casi 2.000 firmas mostrándonos el apoyo de otros compañeros a este movimiento, pero luego comprendimos que nos teniamos que constituir en asociación por distintos motivos, especialmente por la responsabilidad a la hora de convocar alguna manifestación como hubo que hacer dentro de la mesa de trabajo que ya existía, Unión por la Ganadería, en la que nos integramos, y especialmente para poder tener decisión propia, no depender de nadie: tenemos muy claro que vamos a llegar hasta donde haga falta, hasta el final para conseguir cambiar la situación, porque si teniamos poco con la tuberculosis ahora con esta enfermedad nueva (EHE), si estabamos mal ahora la situación se ha puesto peor", afirmó el presidente de Ganaderos Unidos.

Jacinto Sánchez invitó a los presentes a sumarse a la nueva asociación ganadera (que actualmente cuenta con 400 socios) y a la directiva, formada actualmente por 14 ganaderos de 12 de las unidades veterinarias de la provincia. "Queremos ser más socios, nos hace falta, pues no es lo mismo ser 400 que 1.000 para conseguir que se nos oiga más, o a la hora de solicitar alguna reunión con la administración".

Tuberculosis bovina

Las enfermedades que afectan al ganado vacuno centraron la sesión. Los convocantes informaron a los ganaderos sobre los cambios que figuran en la nueva guía de la tuberculosis, (que no afectan a las zonas de especial incidencia), cambios en la medición del índice de positividad que ha subido hasta los 4 puntos. "No dejeis que os marquen como positivo si el índice es entre 2 y 4, pues ahora se considera dudoso y hay que repetir, en 45 días, el análisis, que en el 99% de los casos está dando negativo", afirmaron. El conferenciante invitó a los ganaderos a leerse la nueva guía, que deja la última decisión en manos del jefe provincial de sanidad animal, por lo que insistieron en pedir que se aplique la nueva normativa correctamente. "Tenenos que estar ahí, los ganaderos tenemos mucho trabajo que hacer, no debemos ser tan cómodos", afirmó Jacinto Sánchez.

Los asistentes plantearon dudas sobre la aplicación de la normativa, sobre la situación en sus explotaciones, dejando patente la preocupación que genera la enfermedad de la tuberculosis bovina. "Lo que está claro es que lo que se está haciendo no funciona, pues después de 30 años de saneamientos la enfermedad continua. No vemos sentido a tanto control, a tanto saneamiento y eso es lo que queremos plantearle a la Consejería de ganadería de la Junta de Castilla y León".

"Al Ministerio queremos pedirle que haga un plan nacional más adecuado a la zonas de ganadería en extensivo", a añadiron los miembros de Ganaderos Unidos, tras recordar que la tuberculosis no sólo la contagia el vacuno, "la pueden contagiar otras 50 especies que habitan en la dehesa". Los asistentes coincidieron en afirmar que "la tuberculosis es una enfermedad política y económica, que va a arruinar a los ganaderos".

La EHE

Respecto a la enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE), los convocantes del encuentro insistieron a los presentes en la necesidad de notificar los casos que aparezcan en sus explotaciones. "Es muy importante que los deis de alta para que quede constancia de que existe, que se conozca cual es la incidencia real".

Dieron pautas y consejos a los asistentes sobre cómo rellenar las fichas, que ya están disponibles en las unidades veterinarias para recoger esos partes de incidencia, e insistieron en la necesidad de registrarlas, no solo en Salamanca, también pedir que quede registrado en Valladolid. "Si conseguimos que den las ayudas que están prometiendo, será mejor tener todo preparado, claro todo lo que corrobore que el animal ha muerto, y no tengais miedo, la administración no bloquea la explotación, la visita de los veterinarios, que solo van a ir a hacer el seguimiento de los animales que se hayan registrado con EHE, nada más" afirmaron los miembros de Ganaderos Unidos, que, además, recordaron a los presentes que en una explotación confirmada con EHE se pueden aplazar los saneamientos o vacunaciones programadas.

Respecto a la enfermedad en sí, los presentes hablaron de los distintos síntomas que está manifestando esta enfermedad en los animales, desde su experiencia en sus explotaciones, y de los distintos efectos que provoca la EHE, además de muertes, como abortos, e incidencias en la fertilidad de machos y hembras.

Por otra parte, la asociación Ganaderos Unidos quiere pedir a la Consejería de ganadería de la Junta de Castilla y León que sea el mismo veterinario que a partir del 2024 se adjudique a cada explotación, el que realice los saneamientos en la citada explotación, "Como ya se está haciendo en otras comunidades autónomas" afirman.