17 municipios de la comarca reciben subvenciones del ‘Plan Sequía 2023’ de la Diputación

La Diputación de Salamanca ha resuelto la convocatoria 2023 del denominado Plan Sequía, es decir, las subvenciones a entidades locales de la provincia para la ejecución de obras e instalaciones en el sistema de abastecimiento de agua de consumo humano que permitan garantizar el suministro de agua en situaciones de carencia o falta de potabilidad. Este Plan 2023 ha sido muy ‘generoso’, ya que han recibido subvención todas las localidades de la provincia cuyas solicitudes reunían los requisitos exigidos en la convocatoria.

En concreto, a esta convocatoria, dotada con 2 millones de euros, se presentaron 151 solicitudes de otros tantos municipios, admitiéndose 137 (que se van a repartir 1.827.151,42€ de subvención, a los que se suman las respectivas aportaciones locales) y desestimándose 14 por diversos motivos.

Entre éstas últimas están las de 3 municipios de la comarca mirobrigense: Alba de Yeltes (el bombeo con placas solares para el que se pedía el dinero no es subvencionable), Puebla de Yeltes (la documentación presentada para subsanar la solicitud no se corresponde con la actuación planteada, que era la instalación de contadores en la salida de sondeos), y Villar de Ciervo (el detector de fugas de agua que se quería adquirir no es subvencionable al ser un equipo portátil).

En lo que respecta a las 17 localidades de la comarca cuyas solicitudes han sido admitidas, los proyectos presentados son los siguientes:

> Abusejo: 3.305,79€, para la implantación de un sistema de telegestión a la salida del depósito (el Ayuntamiento aportará los restantes 1.694,21€ del proyecto).

> Aldehuela de Yeltes: 5.527,32€ para el recambio del material del filtro de eliminación de arsénico del agua de abastecimiento, aportando el Consistorio 2.832,75€.

> Boada: 3.829,82€ para la renovación de la bomba de sondeo, contribuyendo el Ayuntamiento con 1.962,78€.

> Cabrillas: 3.305,79€ (complementados con 1.694,21€ del Ayuntamiento) para el control de fugas y el control del nivel de aguas en el depósito.

> Campillo de Azaba: 697,28€ para un contador de agua a la salida del depósito (el Ayuntamiento aporta los 357,36€ restantes del proyecto).

> Castillejo de Martín Viejo: 3.305,79€ (complementados con 1.694,21€ del Ayuntamiento) para la implantación de un sistema de telegestión a la salida del depósito.

> Ciudad Rodrigo: 12.202,43€ para la 1ª fase de la ‘renovación de la tubería de elevación de aguas hacia el depósito elevado de distribución’ (el Ayuntamiento aportará los 8.890,34€ restantes). Bajo esa denominación oficial del proyecto se esconde el inicio de la sustitución de la antigua tubería de fibrocemento que va desde el depósito de aguas de la Peña del Sastre hacia San Pelayo. La intervención llegará en esta 1ª fase “hasta donde dé el dinero”, según el teniente de alcalde Ramón Sastre, que explica que con esta obra se va a ‘sacar’ la tubería de un callejón privado de la calle Caridad por el que pasa en la actualidad

> La Fuente de San Esteban: 21.739€ para mejoras en la planta de descalcificación de aguas (complementados con 11.141,23€ del Consistorio).

> Fuenteguinaldo: 6.528€ para la renovación del equipo cetolar para el tratamiento de agua destinada a consumo humano (el Consistorio aportará los 3.345€ restantes del proyecto).

> El Maíllo: 21.358,81€ para el acondicionamiento de arquetas para turbidez y sustitución de válvulas (el Consistorio aportará los 10.946,39€ restantes del proyecto).

> Martiago: 46.280,99€ para la renovación de las redes de captación de fibrocemento (destinando el Ayuntamiento 23.719,01€).

> Martín de Yeltes: 3.305,79€ para un equipo de control de fugas y control de nivel de agua en depósito (contribuyendo el Ayuntamiento con 1.694,21€).

> El Payo: 46.280,99€ para la construcción de un depósito de agua (el Consistorio aportará los restantes 23.719,01€).

> Puebla de Azaba: 4.049,60€ para la impermeabilización del depósito de agua y contador automático para el control de fugas, aportando el Ayuntamiento 2.075,42€.

> El Sahúgo: 31.695,72€ para la instalación de un equipo de filtración para el depósito de agua (contribuyendo el Ayuntamiento con 16.244,06€).

> Sancti-Spíritus: 6.611,57€ para la instalación de un sistema de control de fugas (el Consistorio aportará los restantes 3.388,43€).

> Serradilla del Arroyo: 15.372,08€ para una nueva captación y renovación de conducción, aportando el Ayuntamiento 7.878,19€.