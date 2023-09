El Consistorio de Lumbrales aprueba el proyecto de renovación de redes de abastecimiento en un tenso pleno

La oposición aprobó por unanimidad los asuntos del orden del día, no sin antes "recordar al equipo de gobierno de PSOE que está gobernando en minoría y deberían haber contado con nosotros"

El pleno ordinario del Ayuntamiento de Lumbrales, celebrado la noche del 28 de septiembre, aprobó por unamidad las fechas de las Fiestas locales del año 2024, que serán el día 15 de mayo y el día 26 de agosto. Según este acuerdo, las Fiestas de Toros del 2024 se celebrarán los días 23, 24, 25, 26 y 27 de agosto.

En esta sesión plenaria también se aprobó por unanimidad el proyecto técnico 'Renovación de red de abastecimiento de calles' del Plan de cooperación de obras y servicios de competencia local (Planes Provinciales) del bienio 2022-2023 "por la importancia que tiene para el pueblo", si bien previamente los distintos grupos de la oposición hicieron sus reparos. El portavoz del PP, Carlos Pedraz, intervino para "recordar" al equipo de gobierno del PSOE "que ustedes están gobernando en minoría y este asunto es lo suficientemente importante para que nos hubieramos reunido". "Tienen que ser ustedes más condescendientes con todos los que formamos parte del Ayuntamiento y contar con nosotros" añadió Pedraz.

El alcalde, Manuel Santos argumentó que "este proyecto no es de ahora, es del 2022 y usted estaba en el ayuntamiento, ustedes lo conocían", replica rechazada por Pedraz (alcalde en la legislatura anterior) "pues aunque se hubiera hablado antes, hay más personas que conforman un nuevo ayuntamiento y no lo conocen". En este sentido intervino Laura García, portavoz de Independientes por Lumbrales (nueva formación política) para ratificar el desconocimiento del proyecto y pedir que "a partir de ahora se nos informe de todo". El alcalde, tras reconocer que "tenía que haber informado" se comprometió a "tomarlo en cuenta en adelante" la petición de la oposición. Por su parte, Jesús Herrero, portavoz de Salamanca Importa, se interesó por la ejecución de la obra y el presupuesto de la misma. El alcalde se comprometió a controlar la obra y el gasto.

El presupuesto global de este proyecto es de 216.461,28 euros, de los que la Diputación Provincial aporta 168.160 euros y el ayuntamiento 48.301,28 euros. El citado proyecto contempla la renovación de la red de abastecimiento y la reposición de pavimentación en las calles Froya, Molinillo ( y su callejón), Pozo Nuevo (y callejón), Mediodía, Imperial, Atalaya y El Viento. También recoge la actuación parcial en las calles Traviesa, Las Cruces, Egido de los Morales, La Harina, San Isidro, Tomasa Pérez y calle Del Medio. Las obras, que tienen un plazo de jecución de 5 meses, se realizarán por administración, con los obreros municipales.

Protocolo de adhesión al Plan de Recuperación

Otros de los asuntos del orden del día, aprobados también por unanimidad, fueron el Protocolo de adhesión al servicio de asistencia técnica y dinamización de la participación de las Administraciones Públicas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resuliencia (PRTR), así como un Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Fundación Seur para la recogida de tapones de plástico, iniciativa solidaria, que está teniendo gran acogida en Lumbrales, y que forma parte de la campaña 'Tapones para una nueva vida'.

Por lo que respecta al recurso contencioso-administrativo (procedimiento abreviado 112/2023) relativo a la denuncia presentada por un trabajador municipal ante la convocatoria del proceso de estabilización de empleo en puestos de trabajo temporales del Ayuntamiento de Lumbrales, se aprobó por unanimidad "defender la postura del Ayuntamiento", contratar un abogado que se encarge de la defensa y la asignación de un crédito para sufragar los gastos que se generen. En este punto, la portavoz de Independientes por Lumbrales lamentó "que el tema no se haya arreglado por la vía del diálogo, pues se podía haber llegado a un acuerdo con el trabajador denunciante" y pidió que se intente llegar a un acuerdo antes de llegar a un juicio. Laura García, también expresó sus quejas "porque se nos está ocultando documentación, en este y en otros asuntos", a pesar de que forma parte de la Junta de Gobierno Local.

Las quejas por falta de información se ampliaron en el punto referente al retraso en la convocatoria del pleno ordinario de septiembre, que motivó que se tuviera que efectuar la aprobación inicial de las mociones presentadas por la oposición para su inclusión en la sesión.

El grupo del PP presentó una moción contra la tramitación de una Ley de Amnistía, "a los condenados y procesados por el referéndum ilegal de independencia en Cataluña" en cuyo texto se "rechaza cualquier tipo de amnistía o indulto generalizado". La moción contó con los votos a favor del PP y del grupo Independientes, la abstención de Salamanca Importa y los votos en contra del PSOE.

Respecto a la segunda moción, presentada por los Independientes por Lumbrales, pidiendo que no se cobre a los vecinos el suministro de agua del tercer trimestre del suministro de agua desde Cabeza de Horno, porque no se ha podido utilizar el servicio al no estar el agua apta para el consumo durante varias semanas, se acordó dejarla sobre la mesa hasta que se consulte la viavilidad de descontar la tasa del agua que se cobra habitualmente de forma conjunta con la de recogida de basura.

Tensión en el turno de preguntas

En el último apartado del pleno, las preguntas de los grupos de la oposición, especialmente las referentes a las fiestas de agosto, centraron y tensaron la larga sesión del pleno, que se inició a las 22 horas y finalizó a las 24 horas.

El grupo Independientes por Lumbrales se interesó por los gastos de las fiestas, por la edición del libro de fiestas fuera del pueblo, por la contratación de una empresa de seguridad que prestó servicio de portería en la plaza de toros, -que ha tenido un coste de 1.234 euros, según informó el alcade-, por la factura de los encierros y los bueyes -5.500 euros-... y pidió respuestas sobre por qué se llevaron dos novilladas al prao del toro, por qué los caballistas fueron allí a correr los novillos, fuera del programa de actividades de las fiestas y otros momentos puntales, que motivaron el aumento de tensión con el alcalde y otros miembros del equipo de gobierno.

La tensión siguió con el rifirrafe entre los ediles del PP y la concejala de cultura y festejos, Raquel Saldaña, también respecto a varios actos celebrados durante las fiestas de agosto, como la suspensión de un musical infantil y de una actuación programadas por el equipo de gobierno de la legislatura anterior, el coste de un espectaculo de Dj, el recorte en el horario de las verbenas....

La sesión plenaria se suspendió a las 24 horas, de acuerdo a la normativa que regula los plenos municipales.