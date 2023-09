La convocatoria 23/24 de las becas escolares trae variaciones en las cuantías y en el material subvencionable

La delegada de Educación del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, Paola Martín Muñoz, presentó en la mañana del jueves –una vez han pasado por la Comisión correspondiente- las bases de la nueva convocatoria municipal de subvenciones por la adquisición de libros y/o material escolar durante el curso 2023/2024 por parte del alumnado de los centros de enseñanza mirobrigenses, que se podrán empezar a solicitar cuando aparezca en unos días la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.

Como siempre, a estas ayudas pueden acceder los alumnos de los cuatro colegios, los dos IES, el Seminario San Cayetano, la Escuela de Adultos y el Centro de FP Nazaret Blanco, siempre que no tengan abierto expediente de absentismo escolar, que pertenezcan a familias cuyos miembros lleven empadronados al menos 6 meses en Ciudad Rodrigo (y que se mantengan durante todo el curso), que no tengan deudas tributarias con el Ayuntamiento, y cuya renta per cápita familiar no supere el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) de 2022, 8.106,28€.

A partir de ahí, la convocatoria trae novedades en el material que es subvencionable, y en las cuantías a percibir por los alumnos dependiendo de su nivel educativo, todo ello en base a criterios técnicos municipales y para alinear las ayudas con las de otros municipios, según explicó en la mañana del jueves Paola Martín Muñoz.

En lo que respecta al material, los cambios son que este año no son subvencionables ni diccionarios ni dispositivos electrónicos como memorias USB, e-book o tablets. Como en años previos, también queda excluido el gasto en mochilas, uniformes, ropa y material deportivo, estuches, ordenadores, impresoras, recibos de aportación cooperativa del aula y el material que no se considere expresamente didáctico escolar. De este modo, básicamente son subvencionables los libros escolares (que no estén financiados por el Programa RELEO) y el material escolar fungible (cuadernos, lápices, pinturas, etc.).

Para optar a la subvención, las familias deberán presentar facturas (no valdrá con los tickets) de la adquisición de los libros y el material entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de este 2023.

Una vez sean recibidas todas las solicitudes, los técnicos municipales les otorgarán una puntuación, principalmente por la renta familiar (habrá un ‘bonus de puntos’ para familias monoparentales, numerosas, con discapacidad reconocida, y con víctimas de violencia de género o terrorismo). En función de esa puntuación, se empezará a repartir la partida disponible, 27.000€. En principio, esta cuantía debería dar para cubrir todas las solicitudes que cumplan los requisitos (en años previos se ha ampliado ligeramente para llegar a todos).

La otra gran novedad de la convocatoria está en la cuantía a percibir por el alumnado: para los alumnos del 2º ciclo de Educación Infantil, la subvención máxima (depende de los gastos que justifiquen documentalmente) se incrementa de 70€ a 80€; para los de Educación Primaria, se mantiene en 100€; mientras que para los alumnos de Educación Secundaria, Bachillerato, Ciclos Formativos y Educación Permanente de Adultos (es decir, los que estudien en la Escuela de Adultos), baja de 110€ a 100€.

Una vez se publique la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, habrá un plazo de 15 días para presentar las solicitudes de ayuda.