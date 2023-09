Villar de Peralonso tiene todo preparado para celebrar este sábado la VII Feria Canina, de Artesanía y Alimentación

El Ayuntamiento de Villar de Peralonso tiene todo preparado para celebrar este sábado la VII Feria Canina, de Artesanía y de Alimentación, evento que contará con una veintena de expositores dedicados a la artesanía y a los productos agroalimentarios, y que contará con más de una quincena de corrales de perros, en su mayoría rehalas para la caza mayor, señalaba a LAS ARRIBES AL DÍA el alcalde del municipio, Teófilo Vicente.

Sobre el desarrollo de esta edición, el regidor hacía un llamamiento a visitar la localidad este sábado, 30 de septiembre, una jornada en la que además de la exposición y venta de productos, el público podrá disfrutar de demostraciones caninas realizadas por la Asociación Canina Albadekán y otras relacionadas con la actividad cinegética. Otro de los argumentos será la degustación de carne de ternera pasadas las dos y media de la tarde, y la actuación musical 'A Son de Sal’ a las nueve de la noche.

En el apartado de alimentación no faltarán los quesos, vinos, conservas, embutidos, repostería, etc.; y los de bisutería, cuero, cestería, cuchillería, etc., en el de artesanos.

En cuanto al apartado canino, además de las exhibiciones de Albadekán y la exposición de perros de distintas razas, tanto de acompañamiento como de caza en sus diferentes modalidades, estarán presentes varias rehalas para la caza mayor, actividad esta que cobrará un gran protagonismo con varios concursos. Entre ellos estarán el de colleras de agarre, toque de caracola, colleras de podenco y un concurso de perros de rastro de sangre y una exhibición de caza de conejo con podenco.

Y como broche a la Feria, el domingo 1 de octubre, a partir de las 15.00 horas, se espera una gran tirada al plato con importantes premios para los mejores.

Por todo ello, Teófilo Vicente señalaba que “la feria, en principio, se presenta bien, va a hacer buen tiempo y con muchas ganas de celebrarla y de compartir este momento con todos los que nos quieran acompañar”, por lo que hacía una invitación expresa a los habitantes de pueblos de alrededor “para que nos visiten y vean la oferta en productos de artesanía y alimentación que tendremos, además de la exposición de distintas razas de perros y las actividades con ellos. Estoy convencido de que pueden pasar una tarde muy agradable con nosotros porque podrán ver un poco de todo”, añadía.

PROGRAMA VII FERIA CANINA, DE ARTESANÍA Y ALIMENTACIÓN

30 de septiembre, sábado

10.00 Entrada de animales y exposición.

11.00 Inicio de la feria.

12.00 Inauguración de la feria a cargo de las autoridades.

12.15 Exhibición canina a cargo de Albadekán.

14.30 Degustación de carne de ternera.

16.30 Concurso de toque de caracola.

Concurso de colleras de agarre.

Concurso de colleras de podenco.

Concurso de perros de rastro de sangre.

Exhibición de caza de conejo con podenco.

21.00 Actuación musical 'A Son de Sal.

1 de octubre, domingo

15.00 Gran tirada al plato en la carretera de Tremedal.